Miles de personas marchan este domingo por Colombia para protestar contra el Gobierno de Gustavo Petro

Miles de personas han comenzado a participar este domingo en una nueva serie de marchas convocadas por la oposición al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su programa de reformas, la crisis del sistema de salud, la controvertida propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y, en términos generales, la gestión del orden público. La marcha principal está teniendo lugar en Bogotá, donde un gentío ha comenzado a concentrarse en el Parque Nacional a pesar de las fuertes lluvias para iniciar una marcha hasta la emblemática Plaza de Bolívar, en el centro de la capital. El presidente Petro ha asegurado que las fuerzas de seguridad -- más de 23.000 uniformados que acompañarán a los participantes -- no pondrán traba alguna al desarrollo de estas manifestaciones, convocadas inicialmente por la oposición pero a las que después se han sumado diversos sectores profesionales, desde médicos a agricultores. "Bienvenidas las marchas. He convocado el poder constituyente y eso incluye toda la fuerza popular. Les he pedido a los ministerios del Interior y de Defensa brindar todas las garantías para que la gente se movilice y se exprese con toda la libertad", escribió el viernes en su cuenta de la red social X.