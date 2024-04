Independentistas vascos se alejan de la sombra de ETA y buscan ser alternativa de gobierno

Madrid, 20 abr (EFE).- La evolución los independentistas de EH Bildu, desde sus orígenes próximos a las tesis de la banda terrorista ETA hasta sus políticas actuales centradas en asuntos sociales, lleva a esta formación a tener posibilidades de ganar las elecciones del País Vasco (región del norte de España) del 21 abril, las más abiertas de los últimos años.

Desde su fundación en 2011, año en que ETA anunció "el cese definitivo de su actividad armada", hasta la actualidad, EH Bildu (Euskal Herria Bildu, Reunir al País Vasco, en castellano) ha tenido una trayectoria ascendente, con una importante implantación entre la población más joven, que no vivió la violencia terrorista.

Además, ha experimentado un relevo generacional, desde el liderazgo de Arnaldo Otegi, histórico dirigente independentista, identificado con el 'brazo político' de ETA, hasta el actual candidato a presidir el Gobierno vasco, Pello Otxandiano (1983), que no ocupó ningún cargo en el partido cuando existía la banda.

EH Bildu llega a 2024 con posibilidades de ganar las elecciones vascas por primera vez, sin haber culminado el proceso de deslegitimación del terrorismo de ETA que le reclaman el resto de formaciones políticas, aunque sí tuvo gestos de rechazo hacia la banda terrorista.

Al cumplirse diez años del fin de la violencia, Otegi, coordinador general de la formación, mostró su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que, afirmó, "nunca debió haberse producido".

Sin embargo, pasó de puntillas sobre este asunto en la presente campaña electoral, hasta que tres días antes de acabar, Otxandiano, en una entrevista radiofónica, eludió calificar de "terrorista" a ETA y respondió con titubeos ante esta cuestión, lo que hizo que la memoria sobre la banda volviera al debate electoral.

Esas declaraciones provocaron el rechazo del resto de partidos e hizo que dos días después, este jueves, el candidato afirmara que se "arrepiente" de la respuesta que dio y pidiera perdón a las víctimas de ETA si hirió "su sensibilidad”.

Otxandiano reconoció que uno de los sectores políticos "que hoy pertenece a EH Bildu fue agente de dolor en el pasado", pero puntualizó que "después fue parte de la solución y hoy en día Bildu está en disposición de ser agente de la reconciliación".

En esta formación conviven personas que proceden de organizaciones que en el pasado estuvieron próximas a ETA y otras que claramente se opusieron a la banda terrorista, autora de más de 850 asesinatos en España y que causó una profunda división en el País Vasco.

La renuncia de Otegi a ser candidato de EH Bildu y la elección de Otxandiano supuso un cambio en la formación independentista.

En su campaña, el candidato se ha centrado en la gestión, la vivienda, la industria y la salud pública, en la línea de situar a EH Bildu en una estrategia más moderada y de izquierdas, como está haciendo en los últimos años.

Su mensaje cala sobre todo en la población joven, y desde que ETA dejó de matar, alrededor de 220.000 jóvenes se han incorporado al censo vasco, algo más del 12 %.

En el hipotético caso de que EH Bildu ganara las elecciones, no implica que pueda gobernar, ya que la fragmentación tradicional del parlamento vasco le haría necesario pactar con otro partido.

De hecho, en esta región nunca hubo una mayoría absoluta y las coaliciones forman parte de la política diaria.

El candidato socialista, Eneko Andueza, siempre rechazó posibles pactos, pese a los acuerdos de EH Bildu con los socialistas en el Congreso español, donde la formación vasca es un socio del gobierno de coalición progresista, presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Andueza, cuyo partido podría tener la llave de la gobernabilidad, ha asegurado no solo que no aupará a la izquierda independentista al Gobierno Vasco, sino que tratará de "impedir" que gobierne, porque no ha asumido su responsabilidad respecto al terrorismo de ETA.

Por su parte, el gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV), en pugna con EH Bildu por el primer puesto, ataca a su oponente por su modelo social y económico, no por su pasado, pero insiste en que hay que reconocer el daño causado por la violencia terrorista de ETA. EFE

nac/ma/msh/jac