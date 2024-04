El jefe del ELN dice que el Gobierno colombiano se equivoca en sus planes de paz

Bogotá, 20 abr (EFE).- El jefe máximo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', rechazó este sábado los diálogo regionales y aseguró que el Gobierno colombiano se equivoca en sus planes de paz.

"Estamos presenciando una imbricación o una mezcla peligrosa donde se juntan las ideas erráticas de paz de este Gobierno con el plan contrainsurgente que traía el Estado y sus Fuerzas Militares, desde luego que tal mezcla explosiva no podía más que producir crisis recurrente en la Mesa (de negociación), mucha irresponsabilidad con el país", escribió García en Telegram.

El ELN ha manifestado su rechazo al anuncio del gobernador del departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), Luis Alfonso Escobar, de que se van a realizar unos diálogos regionales de paz donde supuestamente estaba también involucrado un frente que la guerrilla decía que había sido infiltrado por agentes del Estado.

En su mensaje de hoy, el jefe guerrillero agregó: "Los malabarismos son peligrosos cuando no hay malla de seguridad para malabaristas; en política no existen ese tipo de mallas protectoras, sólo hay que rectificar, hemos intentado, pero el Gobierno no escucha".

Igualmente dijo que los delegados del ELN en los diálogos de paz le han explicado "hasta el cansancio" a la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe, y al senador de izquierdas Iván Cepeda que "lo que hay en Nariño es una operación de inteligencia que fue descubierta y los agentes infiltrados al quedar evidenciados".

Las negociaciones del actual Gobierno con el ELN, que se iniciaron en noviembre de 2022 después de cuatro años de congelamiento, han atravesado altibajos, pero ambas partes mantienen un cese al fuego que se extiende hasta el 3 de agosto.

'Antonio García' denunció en una entrevista reciente con Radio Nacional de Colombia que no se está cumpliendo el cese al fuego, pues, según dijo, "sigue el plan ofensivo militar de las Fuerzas Militares junto a las paramilitares contra el ELN, (y) siguen las operaciones de inteligencia".

Además se quejó de que el ELN aún no ha sido retirado de la lista de grupos armados organizados, pero el Gobierno no se lo plantea hasta que su tránsito hacia la paz no sea más firme.

La delegación del Gobierno colombiano en las negociaciones con el ELN informó hace ocho días de la instalación en Caracas de la "ronda extraordinaria" de conversaciones que pidió la guerrilla y que se extenderá hasta el 22 de abril, antes del séptimo ciclo, cuyo comienzo, que estaba previsto para el 8 de este mes, fue pospuesto. EFE

