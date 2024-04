La queja de Rocha a la jueza y al fiscal tras ser imputado: "No considero justo esto"

Madrid, 19 abr (EFE).- "No considero justo esto. No lo considero justo", espetó el expresidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Rocha, al fiscal y a la jueza que investiga posibles irregularidades en Federación Española de Fútbol (RFEF) cuando ella le comunicó, en plena declaración como testigo, que pasaba a ser investigado.

Rocha declaró el pasado viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) como testigo durante 38 minutos, tras lo que, a petición del fiscal, la jueza le comunicó que pasaba a ser investigado en la causa para que así pueda declarar con abogado y garantizar sus derechos.

En la declaración, a la que ha tenido acceso EFE, el fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso preguntó a Rocha por varias cuestiones, especialmente sobre el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí, y el directivo contestó en la mayoría de las ocasiones que no sabía "nada".

De la prórroga del contrato se estaba enterando "ahora" -es decir, en el momento de la declaración-, y tampoco sabía nada sobre la contratación de las obras que se acometieron en el estadio de La Cartuja, por lo que en un momento dado el fiscal propuso que pasase a ser investigado "para que con plenitud de facultades pueda ser asesorado por un abogado", a lo que accedió la magistrada.

En ese momento, Rocha se sorprendió y preguntó a la jueza "por qué motivo" tomaba esa decisión, y la magistrada le contestó: "Creo que lo más adecuado para sus derechos y sobre todo para asegurar su defensa es que se suspenda esta declaración (...) y será citado para declarar como investigado".

"No lo entiendo bien, ¿me lo puede explicar bien por favor?", insistió el dirigente federativo, visiblemente nervioso, antes de afirmar que para él eso era "problemático". "No considero justo esto, no lo considero justo", añadió, contrariado.

Así finalizó la declaración, en la que Rocha se desvinculó del contrato que llevó la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí, ya que fue firmado antes de que él fuera vicepresidente económico de la RFEF y no pasó por el Comité de Ética.

"Para nada, no señor" respondió a la pregunta del fiscal sobre si él conoce a quienes participaron en aquella negociación, o sobre si sabía de la prórroga de aquel contrato. "Es un tema que llevaba el señor Rubiales, no se nada de eso", afirmó.

Incidió en que él era un vicepresidente "representativo, no federativo" y no tenía "nada que ver con las cuentas de la RFEF", y de hecho no tiene firma autorizada.

Pedro Rocha era candidato a la presidencia de la Federación, que justo el viernes proclamó como única su candidatura, y desde ese día se sumó a la lista de investigados en el "caso Brody", en el que se investiga posible corrupción en los contratos de federativos en el mandato de Luis Rubiales.

Rubiales está citado para declarar como investigado el próximo 29 de abril. EFE

