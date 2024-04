Íñigo Quintero, sobre su canción 'Si no estás': "Un éxito así no creo que lo vaya a volver a tener"

Se convirtió en el artista número 249 más escuchado del mundo y logró llevar su canción 'Si no estás' al número 1 global después de hacerse viral en Tik Tok, pero el gallego Íñigo Quintero, quien estrena su primer EP de debut este viernes 19 de abril, no cree que vaya a "volver a tener" un éxito así. "Hay que tener claro desde el primer momento, que un éxito así no creo que lo vaya a volver a tener. Ojalá que sí. Pero esto no es, sacas una canción y ya todo va a ir igual. Es verdad que da un poco de vértigo y un poco de presión, entre comillas", ha explicado el artista, de 22 años, en una entrevista con Europa Press. En ese sentido, Quintero ha reconocido que esa presión le ha hecho que se pregunte si 'Es solo música', el trabajo que presenta este viernes, es "suficiente", y que le haya afectado a la hora de componer. "De decir, joder, ahora la gente está esperando que saque el próximo hit mundial. Y es verdad que compones de manera un poco distinta. Diciendo, 'a ver si esto está bien, no sé si es suficiente'. Pero creo que he conseguido, más o menos, quitarme eso y componer con normalidad, hacer cosas que me gustan", ha añadido. Cuando habla de 'Si no estás', publicada un año antes de llegar al número 1 de la lista de Spotify a nivel global y superando a artistas como Bad Bunny, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, o Karol G , Quintero asegura que no tiene "ni idea" de cómo pasó y achaca esa subida a "las redes sociales". "No lo sé. Todo el mundo dice que las canciones, por muy buenas que sean, al final hay algo que no puedes controlar. No sabes muy bien lo que es lo que hace que una canción cale a la gente y se vuelva un éxito, un éxito tan grande. Debe ser que 'Si no estás' lo tenía, es muy difícil", ha explicado. 'Es solo música', que el artista presentará próximamente en París, Londres, Berlín y Milán, está compuesto por los ya publicados 'Lo que queda de mí' y 'Si no estás', que se suman a 'Desconocido', 'Nada cambia' y 'Equilibrio', apenas cinco temas porque el artista ha explicado que no ha hecho "muchos más que estos", así que no tuvo "mucho donde elegir". Además, Quintero asegura que se trata de un trabajo que sigue en la línea de sus otras canciones, "muy sentimentales", algo que quizá puede parecer "un rollo", pero es porque le "cuesta hacer canciones alegres". "NO ME GUSTA HABLAR DE QUÉ VAN MIS CANCIONES" Aunque 'Si no estás' fue adoptada en redes sociales como una canción de amor, desamor, y sobre espiritualidad y religión, su autor ha asegurado que no le gusta hablar sobre de qué van sus canciones, y prefiere que "cada uno le dé el significado que quiera". "Una de las claves de que se haya hecho tan masivamente conocida es que tenga tantas interpretaciones. Porque cada uno lo lleva a su sitio y le da el valor que quiera. A mí me parece genial todas", ha asegurado el artista. Uno de los lugares donde tuvo más acogida la canción fue en circulos cristianos, como en el canal de YouTube '10 minutos con Jesús', que ya en febrero del pasado año publicaba un vídeo en el que usaba la canción. Así, Quintero ha explicado que le "encanta" que se haya usado de esa manera, porque es católico y practicante.