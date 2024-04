Palestina defiende que su plena integración en la ONU allanaría el camino para "una paz real" en la región

El representante palestino ante Naciones Unidas, Ziad Abu Amr, ha defendido este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la adhesión plena en el organismo podría allanar el camino para "una paz real basada en la justicia" y otorgar esperanza al pueblo palestino para que pueda tener "una vida digna dentro de un estado independiente". "Tal decisión de otorgar la integración plena sería un pilar importante para alcanzar la paz porque el conflicto palestino-israelí ahora va más allá de la frontera de Palestina e Israel e impacta a otras regiones en Oriente Próximo y el mundo", ha destacado. En este sentido, ha subrayado que es fundamental que el Consejo de Seguridad "asuma su responsabilidad histórica" y "haga justicia al pueblo palestino". "¿Cómo se reconoció el Estado de Israel? A través de una resolución de la ONU, la número 181", ha recordado, cuestionándose de qué forma este reconocimiento podría "perjudicar la paz y la seguridad internacionales". Por su parte, el representante de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha asegurado que la aprobación de dicha resolución "no tendría ningún impacto positivo para ninguna de las partes", ya que "sólo causaría destrucción en los años venideros y perjudicaría cualquier posibilidad de diálogo futuro". Asimismo, ha indicado que la Autoridad Palestina "no tiene control sobre Gaza" y que ha iniciado el procedimiento "por motivos políticos". ¿A quién va a votar el Consejo para reconocer y otorgarle el estatus de pleno derecho? ¿A Hamás en Gaza? ¿A la Yihad Islámica en Nablús?", se ha preguntado. El Consejo de Seguridad de la ONU vota este jueves el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho en el organismo internacional. La petición ya fue presentada en un inicio en 2011, si bien el proceso quedó paralizado y ha sido nuevamente relanzado después de que el representante palestino, Riad Mansur, pidiera en una carta al secretario general, António Guterres, que se revisara el estatus. La iniciativa debe lograr el apoyo de al menos nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, sin que ningún miembro permanente --Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido-- vote en contra. Si se aprueba será la Asamblea General la que deberá aceptar por dos tercios de los 193 Estados miembro el ingreso. Palestina es, desde noviembre de 2012, Estado observador no miembro de Naciones Unidas. El procedimiento se produce en plena ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), donde han muerto ya más de 33.800 palestinos desde el pasado 7 de octubre.