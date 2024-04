Jose María Almoguera rompe su silencio para desmentir a Edmundo Arrocet

Nuevo frente abierto para José María Almoguera que se suma a su separación de Paola Olmedo y a su ruptura con su madre tras las durísimas declaraciones que su todavía mujer y él hicieron contra Carmen Borrego en la revista 'Semana' señalándola como la culpable de su fracaso matrimonial. Edmundo Arrocet ha vuelto a la carga y ha concedido una exclusiva en la que no solo carga como nunca contra las hijas de María Teresa Campos, sino que además asegura que la recordada presentadora echó a su nieto de su casa porque su novia por entonces tenía malos hábitos. Una decisión que habría tomado "azuzada" por Carmen y que sería uno de los motivos del resentimiento que su hijo tiene contra ella. "Le dejaron abandonado" afirma Bigote. Durísimas declaraciones a las que Borrego no ha tardado en reaccionar, negando rotundamente que su madre echase a José María de su casa y anunciando medidas legales contra el humorista, al que no ha dudado en reprochar que no haya sido capaz de respetar la memoria de Teresa. "No voy a permitir que difame su nombre" ha advertido. Y a pesar de que su hijo ha dejado claro que quiere mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo sobre él y ha asegurado que no va a volver a hablar, no dudaba en romper su silencio en directo durante la intervención de su madre en 'Así es la vida' para desmentir a Bigote. No lo ha hecho en primera persona, sino a través de una redactora del programa a la que ha aclarado qué hay de cierto en que su abuela le echó de casa como afirma Edmundo: "El primero de los temas que quiere puntualizar es que su expareja, la que tenía antes de Paola Olmedo, pasaba mucho tiempo en casa de María Teresa, y cuando José María se iba a trabajar, Edmundo dice que se quedaba encerrada en la habitación y que tenía malos hábitos. José María quiere puntualizar, quiere matizar que se quedaba encerrada porque estaba opositando y estudiaba más de 14 horas diarias" ha explicado José María en boca de su compañera. Además, el hijo de Carmen ha asegurado que no estuvo viviendo con su novia en la casa de su abuela tres años como ha contado Bigote, sino "tres o cuatro meses, y porque el piso en el que vivían estaba reformándose". Un paso al frente con el que José María se ha posicionado al lado de su madre en su guerra contra el cómico chileno, aunque ante las cámaras de Europa Press se ha mostrado tan hermético como de costumbre y ha evitado hacer ninguna valoración sobre la exclusiva de Edmundo. "Voy con mucha prisa persón" se ha disculpado corriendo hacia su moto sin aclarar si las declaraciones del ex de su abuela servirán para que acerque posturas con su progenitora.