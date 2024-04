El director iraní Asghar Farhadi dice que el cine hay que hacerlo con el corazón

Cartagena (Colombia), 18 abr (EFE).- El director de cine iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar y un Globo de Oro, dijo este jueves en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) que "las películas hay que hacerlas con el corazón del artista" para que conecten con el público.

Farhadi, uno de los invitados especiales del FICCI, aseguró que muchas películas, pese a estar bien logradas técnicamente, "no tienen alma, no tiene corazón, no tiene sentimientos".

"Si el realizador de la cinta no hace el filme con el alma entonces no se genera esa conexión con el público que determina que la cinta trascienda o se vaya al olvido", dijo.

Este cineasta iraní se ha ganado un lugar en el cine mundial porque en sus filmes reflexiona sobre la condición humana para lo cual confía en su sensibilidad para captar situaciones y crear los personajes de sus historias, la mayoría muy relacionadas con la cotidianidad humana.

"Si uno no logra sentir a los personajes como personas, si uno no puede decir que tal personaje le recuerda al hermano o al padre, parece como si hubiera una distancia entre el observador, el personaje y la película", agregó.

Durante una charla en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena explicó que son las pequeñas decisiones, las que puede parecer que no son relevantes, "las que pueden conllevar a grandes problemas y dificultades en nuestra vida".

"Así que con base en esta idea yo procuro en casi todas mis películas que la primera complejidad empiece con algo pequeño, una pequeña decisión o una pequeña frase", apostilló.

Farhadi (1972) recibió los dos premios de la academia a Mejor Película de Habla no Inglesa por 'Nader y Simin, una separación' (2011) y 'El Cliente' (2016).

Entre su filmografía también está 'Todos lo saben’ (2018), ‘A propósito de Elly’ (2009), ‘Beautiful City’ (2004), y su ópera prima ‘Dancing in the Dust’ (2003).

"El objetivo de hacer películas fuera de mi país era permitirme conocer otras culturas y a otras personas de todo el mundo, y una de las culturas que me encanta es la española porque me parece muy rica, muy emotiva", destacó Farhadi.

Aseguró que en España se siente "como en casa", pues "los españoles a nivel emocional se parecen mucho a los iraníes; son muy amables, cálidos y familiares".

En España vivió durante el rodaje de la cinta 'Todos lo saben' (2018), interpretada por Penélope Cruz y Javier Bardem, y pese a que estaba solo se sintió muy bien porque descubrió que "las relaciones interpersonales entre los españoles se parecen mucho a las relaciones de las personas en Irán, que se unen mucho en ese ambiente familiar".

"Rodar en España fue una muy buena experiencia porque al elenco y al equipo que tenía les importaba mucho que todo saliera bien, realmente me la pasé muy bien allí", apuntó.

Este cineasta, del que el director artístico del FICCI, el alemán Ansgar Vogt, dice que es un "maestro del desarrollo de personajes que crea empatía con su audiencia", recordó que una de sus más maravillosas experiencias fue haber trabajado con la pareja de esposos Bardem-Cruz, "ellos realmente se entregaron completamente a la película".

"Ellos fueron más que mi elenco, se volvieron mi familia, yo estaba solo en España y ellos se acercaron a mí, me apoyaron muchísimo y son unos increíbles profesionales, me encanta trabajar con ellos, seguimos en contacto", aseguró.