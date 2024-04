Santiago Segura manda un contundente mensaje a Kiko Rivera en el concierto de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja reunió en su conciertazo de este sábado en Madrid a innumerables rostros conocidos entre los que se encontraba Santiago Segura, que como "buen fan desde la distancia" quiso tener este detalle con su madre, su cuñada y su suegra, admiradoras de la tonadillera. "Ellas son fans fans. Yo no tengo la discografía. No puedo dejar de admirar esa voz, esa personalidad, pero no soy megafan, no. Todo esto me crea buenos vínculos familiares y esto es importante" bromeaba a su llegada al Wizink Center, reconociendo que aunque no se "definiría como Pantojista" sí "admiro a Isabel como artista, figura icónica y como madre". "No hay que olvidar que ha tenido a su hijo, a Kiko Rivera, del que sí que soy fan como actor" ha asegurado. Un momento en el que se ha enterado por la prensa de que Isabel y su hijo no tienen ningún tipo de relación, quedándose alucinado al descubrir que la folclórica tampoco se lleva con Isa Pi: "¿Que no se hablan? Ya me pierdo un poco, pero se habían hecho las paces, ¿no?". "¿Y la otra hija tampoco? ¿Y entre ellos? ¿Entre ellos?" ha preguntado sin disimular su sorpresa. Tras trabajar con Kiko en 'Torrente 4', Santiago no ha dudado en mandar un mensaje al Dj porque, como afirma, "madre no hay más que una y me da mucha pena". "Madre no hay más que una o sea, nos lo tomamos a cachondeo y tal, pero a mí me dolería mucho no tener más que una. Yo creo que el tiempo lo cura todo y al final alguien tiene que ceder" ha añadido, posicionándose con el hermano de Cayetano Rivera al revelar que si él tuviese un conflicto con sus hijas, "aunque es difícil meterse en los zapatos de otro, cedería". En cuanto a cómo se encuentra tras su ingreso hospitalario a causa de una insufiencia pancreática, el actor y director confiesa que aunque fue "hace casi ocho meses" sigue "fastidiado pero bien". "Pero hoy no voy a contar mi vida más que nada porque no quisiera que fuera noticia. No puedo quitar el foco a 50 años de carrera" ha zanjado.