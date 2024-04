IU se dirige a una asamblea de confrontación al cerrarse hoy el plazo para registrar candidaturas, sin lista de unidad

IU cerrará hoy el plazo para presentar candidaturas a liderar la formación y se dirige a una asamblea federal de confrontación, con cuatro aspirantes que optan a relevar al exministro Alberto Garzón y tras frustrarse los intentos de una lista de consenso entre los distintos sectores. De esta forma, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el exlíder de la federación andaluza Antonio Maíllo, el coordinador autonómico de Madrid, Álvaro Aguilera, y el representante del sector crítico a la actual dirección José Antonio García Rubio. Este lunes se produjo una reunión in extremis convocada por Rego para tratar de conseguir un consenso y planteó la opción de prolongar otras 48 horas el plazo para formalizar las candidaturas y apurar la negociación, ofreciendo una lista de unidad con representantes de las cuatro precandidaturas. No obstante, el encuentro terminó sin acuerdo y dejó patente la distancia actual entre Rego y Maíllo, cuyos sectores estuvieron agrupados en la actual dirección pero que se han fracturado tras meses de negociación para un pacto de cara a la asamblea. La Colegiada Federal de IU (su ejecutiva) ha decidido no alargar más el plazo, según han informado fuentes de la organización, y este martes termina el periodo para cursar las listas de los aspirantes. No obstante, se deja un periodo hasta el 3 de mayo para subsanar incidencias y proclamar las listas. Desde el equipo de Sira Rego han reprochado a la candidatura de Maíllo de bloquear la ampliación de 48 horas que pidió la ministra para seguir negociando una lista de unidad. Mientras, desde la candidatura del exdirigente andaluz defendieron que no era necesario extender más el plazo, afeando a Rego no plantear una propuesta concreta de consenso. A su vez, Álvaro Aguilera también desechó esa opción al destacar que esta asamblea debe ser de "clarificación" de la línea política de la organización, subrayó que no había condiciones para una lista de unidad y que la pluralidad de candidaturas puede fortalecer a la organización. Y en el caso de García Rubio, desde su equipo manifestaron su clara intención de formalizar su candidatura para dar un giro a la organización y reevaluar la política de alianzas. IU afronta esta asamblea tras las tensiones con Sumar por la negociación de la candidatura a las elecciones europeas. La formación aceptó el cuarto puesto pero criticó que no era el puesto que merecía y suspendió temporalmente su participación en la dirección del proyecto de Díaz. Precisamente en el marco de su cita congresual, que se celebrará el 18 y el 19 de mayo, se debatirá con el conjunto de la organización la relación que mantendrá con Sumar en el futuro. ENRIQUE SANTIAGO, AMANDA MEYER Y ANDALUCÍA SE VUELCAN CON MAÍLLO De cara a la Asamblea, Maíllo ha formalizado hoy su candidatura y su lista para la Coordinadora Federal de IU con cargos destacados de la organización como el secretario general del PCE, Enrique Santiago, la coportavoz de la dirección, Amanda Meyer, el eurodiputado Manu Pineda, la diputada en el Congreso Engracia Rivera, la portavoz de la coalición 'Por Andalucía' en el parlamento autonómico, Inma Nieto, o el diputado regional en Euskadi Jon Hernández, entre otros. La candidatura destaca que cuenta con apoyo relevante de las federaciones de Andalucía y Asturias, que son las más grandes dentro de la organización y cuenta como su número dos a Beatriz González, que también es la viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano que dirige el líder autonómico de IU, Ovidio Zapico. GARCÍA RUBIO CON EL APOYO DE CAYO LARA Y EL ALCALDE DE ZAMORA Mientras, García Rubio representa al sector crítico con la actual dirección, que logró la anterior asamblea el 20% del apoyo de la organización, y ha registrado una enmienda a la ponencia política que cuestiona la actual alianza con Sumar, al igual que hizo con Podemos. Bajo la corriente 'La izquierda necesaria' cierra simbólicamente la candidatura la exdiputada de IU en el Congreso Roser Maestro, el excoordinador federal Cayo Lara (con quien estuvo García Rubio en su ejecutiva) y el alcalde de Zamora, Francisco Guaridó. Los primeros puestos de su lista los ocupan Rosa Albert Berlanga (Valencia), Joaquín Iborra (Madrid), Cyntia Lara (Castilla la Mancha), Juana Caballero Gómez (Andalucía) y Miguel Ángel Viñas (Castilla y León). Mientras, Aguilera lleva en sus primeros puestos de su lista, bajo el lema 'IU en la encrucijada', a la exedil en Cartagena (Murcia) Aroha Nicolás; el concejal en Jerez de la Frontera y secretario provincial del PCE en Cádiz, Raúl Ruiz Berdejo; la secretaria de Organización de IU Zaragoza, Carlota Vicente; el coordinador provincial de IU Segovia, Carlos Serrano; la sindicalista y miembro de IU Extremadura, Carmen Sevilla; el excoordinador de IU Córdoba Pedro García; y la portavoz de IU Madrid, Carolina Cordero, entre otros. ÁLVARO AGUILERA, CRÍTICO CON SUMAR El coordinador de IU Madrid explicó que presentaba su candidatura por varios razones, entre ellas su oposición a la decisión de aceptar concurrir con Sumar a las europeas tras cederles solo el cuarto puesto y la falta de autonomía ante el proyecto político comandado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Esta asamblea federal versa sobre autonomía o subordinación", expuso Aguilera, también muy molesto por el acuerdo bilateral entre Sumar y Más Madrid en la región. Rego, dirigente muy cercana al excoordinador Alberto Garzón, por ahora no ha desvelado el equipo que le acompañará a su candidatura y desde que se postuló para comandar IU ha destacado que su proyecto tiene vocación de unidad en la organización. Este domingo además concluyó el proceso para que las federaciones territoriales eligieran a sus candidatos y plantearan las enmiendas a la ponencia política y organizativa.