La luz azul hace a los edificios más mortales para las aves migratorias

Las aves migratorias nocturnas tienen un mayor riesgo de chocar con edificios iluminados con altos niveles de luz azul durante la noche, un factor que no se ha estudiado exhaustivamente antes. Es el hallazgo de un estudio publicado en la revista Conservation Biology, dirigido por los científicos de la UNM (Universidad de Nuevo México) David Tan y Nicholas Freymueller. El fenómeno es global, pero existen lagunas importantes en nuestra comprensión de las colisiones entre aves y estructuras. En América del Norte, donde se han realizado la gran mayoría de los estudios sobre colisiones de aves, se estima que entre 365 y 988 millones mueren cada año por colisiones de edificios, en su mayoría de aves migratorias. Según el estudio, sólo un pequeño número de estudios se han centrado en los trópicos, especialmente en los trópicos asiáticos y africanos, y se sabe muy poco sobre dónde y por qué las aves chocan con los edificios en estas partes del mundo. Además, la mayoría de los estudios sobre colisiones entre aves y edificios se han basado en estudios realizados en un pequeño grupo de edificios, generalmente en centros urbanos o campus universitarios. Estos estudios sugieren que las colisiones entre aves y edificios están relacionadas con la forma en que se diseñan los edificios, y que los edificios más grandes, con más vidrio y más contaminados con luz tienden a matar más aves, pero se sabe muy poco acerca de si estos factores se aplican en toda la amplitud de las grandes ciudades. Tan, candidato a doctorado en el Departamento de Biología de la UNM, estudió el tema utilizando un enfoque diferente al de estudios anteriores. En lugar de estudiar solo una pequeña cantidad de edificios en el centro de la ciudad, Tan y el coautor principal Nicholas Freymueller recopilaron observaciones científicas comunitarias de aves muertas en toda la isla de Singapur, una ciudad-estado densamente poblada que es un poco más pequeña que la ciudad de Nueva York. (734,3 kilómetros cuadrados), con más de 100.000 edificios en toda la isla. Con estas observaciones, Tan y Freymueller utilizaron modelos de nichos ecológicos (un método normalmente utilizado para estimar dónde viven los animales) para predecir dónde era más probable que las aves murieran por colisiones entre edificios, reconstruyendo el "nicho de muerte" de las aves de la ciudad. "Es una forma contradictoria de pensar en modelos de nicho", dijo Tan en un comunicado, "pero si podemos usar factores ambientales como la temperatura y las precipitaciones para predecir dónde se encuentran los animales vivos, tiene sentido que los mismos métodos también puedan usarse para predecir dónde podrían aparecer las aves". mueren por colisiones de edificios, ya que estas colisiones se ven fuertemente afectadas por el entorno urbano". Junto con colaboradores de la Universidad Nacional de Singapur (Singapur) y la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur), los investigadores compilaron casi 225 registros confirmados de colisiones entre aves en construcción entre 2013 y 2020, incluidas especies migratorias y residentes, y descubrieron varios hallazgos notables, entre ellos que los pittas representaron la mayoría de las colisiones de aves migratorias, mientras que las mortalidades por colisión fueron dominadas por las palomas para las especies residentes. "En particular, descubrimos que los pittas, un grupo de pájaros coloridos pero reservados que chocan con mucha frecuencia (es decir, "supercolisionadores") con edificios en todo el sur, este y sudeste de Asia, son particularmente sensibles a la contaminación por luz azul y que los cambios futuros a Es probable que las farolas LED blancas aumenten drásticamente el número de colisiones de pitta con edificios", dijo Tan. "Estos resultados confirman lo que previamente sospechábamos sobre los pittas a partir de estudios de anillamiento de aves realizados en la década de 1960: que los pittas se sienten fuertemente atraídos por la luz cuando migran de noche, y esta es la primera vez que alguien ha demostrado una atracción específica hacia la luz azul en este grupo de pájaros", añadió Tan. Entre las aves no migratorias, como las palomas verdes y las palomas esmeralda, los investigadores también encontraron que estas especies tienden a chocar con edificios cerca de los bordes de los bosques, lo que puede deberse al hecho de que estas especies que habitan en los bosques a menudo se mueven a través de las ciudades como transitan entre parches de bosque fragmentados. "Nuestros resultados también muestran cómo los edificios en el borde del bosque, especialmente los edificios bajos de menos de 20 metros de altura, deberían ser áreas de alta prioridad para implementar medidas anticolisión", dijo Tan. Con base en estos hallazgos, los científicos pudieron identificar varios desarrollos residenciales e industriales futuros en Singapur que probablemente experimentarían altas tasas de colisiones, principalmente debido a su proximidad a áreas boscosas y los altos niveles de contaminación lumínica azul emitida por las farolas LED.