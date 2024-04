Isabel Pantoja, aclamada por sus fans, se dirige a disfrutar de su gran noche con entusiasmo y llena de felicidad

La noche más esperada del año para los fans madrileños de Isabel Pantoja, y posiblemente, uno de los shows más importantes en la carrera de la tonadillera. Un único concierto en el Wizink de Madrid donde se esperan a diferentes artistas sobre el escenario acompañando a Isabel, entre ellos se especula con la posible actuación de su hermano Agustín. Tan solo quedan unas horas para que de comienzo la alfombra roja previa al espectáculo, que se llenará de famosos e invitados que no han querido perderse a la artista en la capital. Pocas entradas quedan a la venta y la expectación es máxima. Tanto es así, que el equipo de Europa Press ha podido captar el momento en el que unos fans esperaban a las puertas del hotel donde se aloja la Pantoja. A su salida, sus seguidores la han recibido con cariñosos gritos: "Ay, ay , ay, Pantoja es lo que hay". Sin poder disimular su entusiasmo, la tonadillera ha salido con una gran sonrisa como muestra de agradecimiento. Además, no ha dudado en recoger un regalo que le ha ofrecido un programa de televisión. Como siempre, hemos visto a su lado a Agustín Pantoja, muy pendiente de su hermana en todo momento y sin querer desvelar si actuará esta noche junto a ella. Por otro lado, su sobrina Anabel tampoco se ha despegado de ella en estos días tan intensos. La que no sabemos si aparecerá esta noche por el recinto es su gran amiga Mariló de la Rubia, aunque ya se han reencontrado en Madrid.