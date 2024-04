Crónica del Argentina - España, 23-26

La selección española de balonmano femenino ganó este viernes a Argentina (23-26), en la segunda jornada del Preolímpico que se disputa en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona de Torrevieja (Alicante), para lograr el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 y estar por cuarta vez consecutiva en una cita olímpica, premio gordo ganado con mucho esfuerzo ante unas argentinas que no estarán en la capital francesa. Las Guerreras no son menos que los Hispanos y ambas selecciones españolas harán pleno para el balonmano nacional en París 2024. Tras ganar a la República Checa en la jornada inaugural, y gracias en parte a que Países Bajos 'eliminara' a las checas de la ecuación, a España le bastaba con ganar a Argentina y, aunque se sufrió mucho más de lo esperado, las de Ambros Martín lo lograron. El seleccionador femenino vivirá sus primeros Juegos Olímpicos. Algunas de las Guerreras, también. Otras, repetirán la experiencia de Tokyo 2020 intentando mejorar la fase de grupos que no pudieron superar. Pero estas Guerreras están más unidas, tienen más experiencia y, pese a que el último Mundial de finales de 2023 no fue del todo bien, tienen confianza. Lo demostraron en la pista en un duro partido contra Argentina. Al descanso se llegó con empate (14-14), pero las argentinas, con muchas jugadoras jugando en España incluida una Elke Karsten (Bera Bera) que fue la punta de lanza con 8 tantos, dieron guerra. Y mucha. Al final, tras ponerse por primera vez arriba en el marcador en el arranque de la segunda parte, fueron cogiendo la confianza necesaria pero sin despegar. A España le costó entrar en el partido. Tras ganar a la República Checa, varias de las Guerreras avisaron en zona mixta de la dificultad de este segundo partido por ser un "derbi latino" en el que las argentinas suelen dar el máximo, con un extra de motivación. Y así fue. Argentina tiene menos mimbres, menos rotaciones, pero salieron a morder. Las Guerreras tardaron en poder igualar la intensidad argentina. De hecho, el primer empate que logró España (sin contar el 0-0 inicial) llegó a los 8:34 minutos de juego. Hasta entonces, siempre por debajo. Y Argentina no cedió, como sí hizo ane Países Bajos en la primera jornada, y volvió a poner 2 arriba en varios momentos, con opción de aumentar su máxima ventaja a un colchón de 3 tantos. No fue así y España, que fue cogiendo un mejor tono aunque sin llegar al rozar la perfección como hizo ante las checas, logró igualar el marcador al descanso con un parcial final de primera parte de 2-4 gracias a la veteranía de Shandy Barbosa, que robó un pase lateral en ataque argentina para, a puerta vacía al no tener portera el rival, empatar la contienda antes de ir a vestuarios. Un gran final de primera parte que se repitió en la segunda. España logró ponerse 15-18 arriba, pero esa máxima de +3 no pudo ampliarse. Por contra, los nervios aparecieron en la pista de Torrevieja y Argentina llegó a igualar el marcador a 22 con su octavo, y por suerte último, gol. Quedaban menos de 8 minutos de juego, y entonces volvió a aparecer la capitana en la sombra, la veteran Shandy Barbosa, para defender con sus brazos extensibles y también marcar en ataque. Omnipresente, aunque las máximas goleadoras fueron Jennifer Gutiérrez y Paula Arcos, ambas con 7 tantos. A Arcos llegaron a ponerle defensa individua, pero no sirvió de nada porque la del Vipers Kristiansand estuvo inspiradísima. También estuvo enorme la portera argentina, una Marisol Carratu que detuvo 9 lanzamientos, por 7 de las dos porteras españolas. Pero la constancia española, el quitarse de encima a tiempo los nervios y la presión y el dejarse llevar por los ánimos del feudo de Torrevieja llevó, finalmente, a las Guerreras a París. Los Países Bajos también están clasificadas, y el duelo entre ambas del domingo será por ver quien gana este Preolímpico, aunque ambas selecciones ya tienen lo que querían; el billete olímpico. QUINTA COINCIDENCIA DE GUERRERAS E HISPANOS EN JJ.OO. Con este billete para los Juegos Olímpicos de París 2024, las Guerreras estarán en sus sextos Juegos y será la quinta ocasión en que Guerreras e Hispanos estén a la vez en la lucha por intentar lograr medalla olímpica. Tan sólo en Río 2016, cita de la que se quedaron fuera los Hispanos, no hubo dueto español --en Juegos con clasificación de las Guerreras--. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ARGENTINA, 23 - ESPAÑA, 26 (14-14, al descanso). --EQUIPOS. ARGENTINA: Carratu (p) y Ayelen (p); Rivadeneira, Romero, Urban Medel, Pizzo, García, Campigli, Gavilan, Cavo, Gandulfo, Karsten, Bono, Casasola, Dalle Crode y Ojea. ESPAÑA: Mercedes Castellanos (p) y Darly Zoqbi (p); Marta López (2), Silvia Arderius (1), Jennifer Gutiérrez (7), Maitane Echeverria, Lara González, Sole López, Kaba Gassama (1), Alicia Fernández (2), Lysa Tchaptchet (1), Paula Arcos (7), Shandy Barbosa (5), Mireya González, Danila So Delgado y María O'Mullony. --PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 3-1, 5-4, 8-7, 10-9, 12-10 y 14-14 --descanso-- 14-15, 15-18, 18-20, 20-22, 22-23 y 23-26. --ÁRBITROS: Vladimir Jovandic (SER) y Marko Sekulic (SER). --PABELLÓN: Palacio de los Deportes Tavi y Carmona de Torrevieja (Alicante), 3.625 espectadores.