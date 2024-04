Borrell y el ministro de Exteriores ucraniano hablan sobre los esfuerzos de la UE para enviar misiles Patriot

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, han hablado este miércoles sobre los esfuerzos de la UE para enviar misiles Patriot a Kiev para reforzar sus sistemas de defensa aérea ante la escasez de munición por la falta de ayuda estadounidense. "Le he llamado (a Borrell) para revisar los progresos realizados en el transcurso de la semana pasada en el cumplimiento de la petición del presidente (de Ucrania, Volodimir) Zelenski de entregar sistemas Patriot adicionales para Ucrania. El Alto Representante me ha informado de los pasos dados por la UE. Le agradezco todos sus activos esfuerzos. (...) La diplomacia Patriot está en pleno apogeo", ha explicado Kuleba en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Por su parte, Borrell ha confirmado las conversaciones, y ha explicado sus conversaciones con el resto de países miembros de la UE para entregar a Ucrania los equipos necesarios. "Estoy contactando con los Estados miembros de la UE para instarles a identificar los equipos disponibles que Ucrania necesita. En la próxima reunión conjunta de ministros de Exteriores y Defensa de la UE, el 22 de abril, debemos llegar a compromisos y acciones tangibles. Ucrania no puede esperar", ha expresado Borrell en X. Además, los dos jefes diplomáticos han conversado sobre el envío de munición de artillería, de la que el Ejército ucraniano también está experimentando escasez, así como de otro tipo de proyectiles. Durante las últimas semanas, las Fuerzas Armadas ucranianas han experimentado niveles bajos de algunos tipos de municiones como consecuencia de la falta de ayuda estadounidense, cuya aprobación se encuentra bloqueada en el Congreso por disputas presupuestarias entre demócratas y republicanos, y que ha provocado la pérdida de algunas localidades en favor de Rusia.