José María Almoguera, indiferente a las palabras de su madre sobre Paola Olmedo

Tras estallar contra su madre en la revista 'Semana' -que este miércoles publica la segunda parte de la exclusiva de José María Almoguera y Paola Olmedo con declaraciones inéditas en las que se reafirman en sus reproches a Carmen Borrego- el nieto de María Teresa Campos ha decidido mantenerse al margen de la polémica. Demostrando una sangre fría digna de aplaudir, el joven responde con el más absoluto de los silencios tanto a las informaciones que se están dando en diferentes medios de comunicación sobre su matrimonio, como a las diferentes entrevistas que la colaboradora ha dado hablando sobre su ruptura familiar desde que regresó de 'Supervivientes'. Este martes Carmen se sentaba por primera vez en el plató de 'Vamos a ver' y no dudaba en señalar directamente a Paola, afirmando que su hijo ha arremetido contra ella, y la ha "sacrificado" para salvar su matrimonio. Y por otro lado en 'Así es la vida' han revelado que la pareja decidió atacar a la madre de José María cuando ésta filtró a la prensa que su hijo se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Málaga con su familia. Algo que Alejandra Rubio ha negado rotundamente y sobre lo que la hermana de Terelu Campos todavía no se ha pronunciado. Además, se especula con que la separación de José María y Paola sería un montaje que la pareja ha hecho por dos motivos: en primer lugar por venganza contra Carmen, y en segundo para ganar dinero con las exclusivas a pesar de que al joven nunca le han gustado las cámaras al contrario que al resto de su familia. La próxima en hablar en un plató de televisión se rumorea que sería la paraguaya, que estaría negociando una exclusiva muy jugosa en un conocido programa para responder a las últimas declaraciones de su todavía suegra. Numeroso frentes abiertos que no han alterado un ápice a José María. Impasible, el hijo de Borrego continúa cumpliendo con su trabajo y este miércoles llegaba a las instalaciones de Mediaset paseando tranquilamente mientras hacía oídos sordos a las preguntas de la prensa. Como si la cosa no fuese con él, el nieto de Teresa Campos ha dado la callada por respuesta a las últimas informaciones, evitando además responder a los ataques de su madre contra Paola.