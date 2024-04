El Gobierno de Togo anuncia que la nueva fecha de las elecciones legislativas y regionales será el 29 de abril

El Gobierno de Togo ha fijado este martes, a través del Consejo de Ministros, la nueva fecha de las elecciones legislativas y regionales, que tendrán lugar el lunes 29 de abril, después de que los comicios se hayan retrasado al menos en dos ocasiones. El Consejo de Ministros, que ha contado con la presencia del presidente togolés, Faure Gnassingbé, ha "examinado y adoptado el decreto para la reestructuración del calendario electoral", de forma que la campaña electoral empezará este sábado, 23 de abril, a las 00.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) y terminará dos semanas después, el sábado 27 de abril a las 23.59 horas (21.59 hora peninsular española). "Nuestro país se prepara para organizar las primeras elecciones regionales de su historia, para completar la arquitectura de descentralización con consejos regionales que tendrán capacidades orientadas a promover el desarrollo de los territorios y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones", reza un comunicado de la Presidencia de Togo. Asimismo, ha explicado que "el decreto adoptado permitirá a los consejeros regionales recién elegidos instalarse, estableciendo los procedimientos de convocatoria de su primera reunión y el mandato, así como el marco general del reglamento interno del consejo regional". PROHIBICIÓN DE MANIFESTACIONES Este anuncio llega después de que el ministro de Administración Territorial, Hodabalo Awaté, anunciara que no autorizará las manifestaciones previstas contra la reforma constitucional, que ha causado tensiones políticas en el país africano, y el retraso en la convocatoria de elecciones. "Los organizadores han sido debidamente notificados de que las manifestaciones previstas no pueden tener lugar en las fechas anunciadas (11, 12 y 13 de abril)", ha indicado el ministro en una carta enviada a los partidos y organizaciones convocantes, alegando que esta convocatoria no respeta la ley que establece las condiciones para el ejercicio de la libertad de reunión. Awaté ha mencionado la disposición según la cual el aviso debe presentarse dentro de los cinco días hábiles anteriores a la celebración del evento y en lo relativo a los itinerarios de las marchas, ya que no se deben utilizar carreteras pavimentadas, mercados y centros comerciales, según ha informado el portal de noticias Togo Breaking News. Las autoridades han acusado a las formaciones de querer desafiar a las fuerzas de seguridad, extender la manifestación por toda la ciudad y atacar las casas de parlamentarios. Así, han considerado que la actitud de los organizadores puede provocar graves perturbaciones del orden público y ataques contra personas o bienes. "Para evitar poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, el Gobierno invita a los organizadores a actuar con moderación y respetar las normas. Cualquier infractor será responsable de sus acciones de acuerdo con las leyes del país", han señalado. Estos comicios debían celebrarse en diciembre, luego se anunciaron para el 13 de abril y, posteriormente, se pospusieron al 20 de abril. El último aplazamiento se anunció después de la adopción de un proyecto de nueva Constitución que transforma el actual sistema presidencial en uno parlamentario, otorgando ahora a la Cámara el poder de elegir al mandatario. Gnassingbé sucedió en 2005 a su padre, Gnassigbé Eyadema, cuando este falleció después de casi cuatro décadas en el poder. En Togo, todas las elecciones presidenciales organizadas desde 1990 han sido boicoteadas por la oposición, registrando oleadas de violencia, especialmente en las de 2005.