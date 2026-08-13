Senado aprueba la designación de nuevos embajadores de Bolivia ante la OEA y en Paraguay

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La Paz, 13 ago (EFE).- La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó este jueves la designación del exministro de la Presidencia José Luis Lupo y del exgobernador de la región oriental de Santa Cruz Luis Fernando Camacho como nuevos embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y en Paraguay, respectivamente.

La primera vicepresidenta del Senado boliviano, Soledad Chapetón, dijo que la comisión de Política Internacional de esa instancia legislativa emitió un informe que ratifica la designación por invitación de ambas exautoridades que envió el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

"La comisión ha tenido el cuidado de convocar a ambos postulantes para que emitan una propuesta. Han expuesto una propuesta de qué es lo que van a hacer en el caso de que fueran ratificados por el pleno en la función de representación internacional", sostuvo Chapetón.

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También explicó que los senadores valoraron "principalmente la formación profesional" de Lupo y de Camacho, y además tomaron en cuenta la invitación del presidente, "que es una de las alternativas que dice la ley", aunque anunció que se les hará seguimiento para confirmar "si cumplen el compromiso que han manifestado" antes de ser designados.

Hace dos semanas Paz apartó a Lupo del Ministerio de la Presidencia para proponerlo como nuevo embajador ante la OEA, dentro de una serie de ajustes que hizo en algunas carteras de Estado.

Antes de ser ministro, Lupo fue candidato a la Vicepresidencia del empresario Samuel Doria Medina, que hace pocos días anunció el retiro de su apoyo al Gobierno de Paz.

Lupo ha sido ministro de Estado en cinco oportunidades antes de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y es reconocido también por ocupar cargos en distintos organismos internacionales.

Cuando salió del gabinete, Paz agradeció a Lupo por haber formado parte de su Gobierno y destacó su acompañamiento durante las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, en las que, según el mandatario, el exministro apostó por el diálogo.

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Por su parte, el exgobernador de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, recuperó su libertad en agosto de 2025 después de estar encarcelado casi tres años en una cárcel de máxima seguridad en La Paz.

Camacho fue acusado de terrorismo, cohecho y seducción de tropas por liderar las protestas ciudadanas poselectorales en 2019, cuando era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), quien denunció ser víctima de un supuesto "golpe de Estado".

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La Justicia de Bolivia retiró la medida cautelar de detención preventiva en al menos cinco casos que estaban abiertos en su contra y en febrero pasado, un juzgado decidió la extinción del proceso penal por la crisis social y política de 2019.

Camacho es aliado político del Gobierno de Paz y buscó la reelección en los comicios regionales de marzo pasado, en los que quedó tercero. EFE