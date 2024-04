Tamara Falcó zanja los rumores de embarazo de manera tajante

Tamara Falcó ha hecho alarde de su saber estar y ha salido al paso de los rumores que la tienen en el candelero desde que hace unos días publicase en sus redes sociales una foto estrenando look, que hizo saltar las alarmas. La simple posición de una de sus manos sujetándose el abrigo y tapando discretamente la zona de la tripita en el posado, revolucionó a muchos de sus followers, que de inmediato comenzaron a preguntar si la marquesa de Griñón está esperando su primer hijo. Ha sido el programa 'Juntos' de Telemadrid el que ha conseguido la respuesta de la hija de Isabel Preysler, que ha despejado todas las dudas respondiendo al mensaje enviado por el equipo. "No estoy embarazada, me da la risa", les ha dicho Tamara con su habitual sentido del humor terminando de un plumazo con lo que se venía hablando desde hacía unos días. Por el momento Isabel Presyler no tendrá que estar pendiente de ampliar una de las numerosas habitaciones de su vivienda para poner dos cunitas. Hasta ahora al único bebé que se espera es al tercer hijo de Ana Boyer, que en pocas semanas se convertirá en mamá de familia numerosa con la llegada de un nuevo niño. El próximo 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebrarán su primer aniversario de boda. Un enlace que estuvo salpicado de polémicas y escándalos de los que la pareja ha salido airosa. Volcados en su historia de amor y en sus respectivos trabajos, parece que sus planes de aumentar la familia aún tendrán que esperar, hasta que Dios quiera, como siempre dice la marquesa.