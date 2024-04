Previa del Atlético de Madrid - Borussia Dortmund

El Atlético de Madrid se enfrentará este miércoles (21.00 horas) al Borussia Dortmund en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, torneo que es la última baza para los colchoneros de optar esta campaña a un título, pues sus objetivos en LaLiga EA Sports se han rebajado y además en la Copa del Rey acabó su viaje en las semifinales. El Athletic Club, a la postre campeón copero, apeó a los pupilos de Diego Pablo Simeone con un doloroso 3-0 en San Mamés. Aquel 29 de febrero evidenció que el Atlético está viviendo fuera de casa uno de sus peores cursos con el 'Cholo' al frente del banquillo y también que el resto de la temporada sería, a cada paso, puerta grande o enfermería. En el mes y medio transcurrido desde entonces, los colchoneros apenas han aguantado el tipo en su lucha por el cuarto puesto liguero. Pero su reciente triunfo (1-2) en el campo del Villarreal CF, con gol de Saúl Ñíguez en los minutos finales, le dio oxígeno a las puertas de esta eliminatoria. Para alcanzar esta cita frente al Dortmund, el Atlético se sacó de la chistera una gran versión para remontar al Inter de Milán en la vuelta de los octavos. Jan Oblak fue el héroe en una tanda de penaltis que hizo vibrar a un Cívitas Metropolitano entregado a la causa y que espera otra cara amable ante los de la cuenca del Ruhr, rival impredecible. Lejísimos del liderato en la Bundesliga, competición que ya tiene casi ganada el Bayer Leverkusen, el equipo entrenado por Edin Terzic no depende de ninguna estrella rutilante. Sin embargo, se ha plantado entre los ocho mejores del 'Viejo Continente' tras haber encabezado un grupo donde estaban Paris Saint-Germain, AC Milan y Newcastle United. Después supo manejar al PSV Eindhoven y llegó a estos cuartos sin complejos. Con Jadon Sancho y Karim Adeyemi en los extremos, la punta del ataque ahora es para Niclas Füllkrug, debido a que Sebastien Haller entró en dinámica a mediados de temporada tras haber superado un cáncer testicular. LA VIDA SIN BELLINGHAM La venta en verano de 2023 del inglés Jude Bellingham al Real Madrid llenó las arcas del club, pero privó a la afición 'borusser' de seguir difrutando a un jugador de enorme calidad y verticalidad. Ahora la claridad del último pase se encomienda a Emre Can, quien pese a todo será duda para jugar contra el Atlético hasta el mismo pitido inicial. Su entrenador desveló en rueda de prensa que Can había enfermado al aterrizar en Barajas. Salvo cómo termine ese percance y la baja conocida de Donyell Malen por lesión, Terzic tiene a todos los demás referentes disponibles para medirse contra un Atlético también contrariado por su enfermería. El zaguero Mario Hermoso ha superado un problema muscular en el muslo izquierdo e incluso ha entrenado este martes con sus compañeros, pero Simeone descartó en la sala de prensa que cuente con él. Más preocupante si cabe ha sido la nueva lesión del delantero neerlandés Memphis Depay, artífice del resurgir rojiblanco en los octavos frente al Inter. Álvaro Morata tendrá ante sí una nueva oportunidad de reivindicarse en una noche de postín. A su lado, el francés Antoine Griezmann ejercerá de faro tras haber estado entre algodones el último mes. La incógnita en defensa será ver o no a Reinildo Mandava como titular, ya que es clave para Simeone pero no ha regresado con garantías de su larga lesión. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Reinildo, Lino; Barrios, De Paul, Koke; Griezmann y Morata. BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Brandt, Can, Sabitzer; Adeyemi, Füllkrug y Sancho. --ÁRBITRO: Marco Guida (ITA). --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. --HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.