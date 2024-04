Nacho G. Velilla: "Los hombres teníamos una posición distante sobre abusos sexuales en el cine y ahora nos damos cuenta"

El cineasta Nacho G. Velilla ha señalado que "desafortunadamente" los hombres han tenido una posición "más distante" sobre los abusos sexuales en la industria y reconoce que en la actualidad se están "dando cuenta" del problema. "Desde el punto de vista de un hombre, hemos tenido desafortunadamente una posición más distante. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno el próximo 12 de abril de su nueva película, 'Menudas piezas'. En ese sentido, Nacho G. Velilla ha afirmado que la situación que vive el cine, con las denuncias por violencia sexual Carlos Vermut o las de insinuaciones a una menor contra Armando Ravelo, "no es ni más ni menos que un reflejo de la sociedad". "Desafortunadamente lo que está ocurriendo en la sociedad, ocurre en el cine, en la industria agroalimentaria o en cualquier tipo de industria", ha comentado. Al respecto, ha manifestado su deseo de que los abusos sexuales "desaparezcan de una forma radical" de la sociedad, del cine "y de cualquier actividad humana". "Es algo totalmente rechazable", ha recalcado. El cineasta ha dirigido 'Menudas piezas', protagonizada por Alexandra Jiménez, y ha desvelado que la historia está inspirada en el caso real de Enrique Sánchez, profesor de un colegio público "humilde" que consiguió con un grupo de alumnos convertirse en campeones de España de ajedrez en 2017. "Era un colegio humilde y Enrique Sánchez consiguió colarlo entre la élite de España. La historia me emocionó porque vi que había un tema muy bonito de superación y de motivación, que podría ser una buena historia de cine", ha señalado. Velilla reconoce que se interesó por Enrique Sánchez porque encarnaba la figura de "buen" profesor y la importancia de la enseñanza, en concreto "la enseñanza pública como ascensor social". "Yo vengo de una generación donde nuestros padres venían de capas humildes, pero lucharon por darnos una buena educación. Esa educación ha servido para que este país fuera más igualitario que hace 80 o 90 años, y que en el ascensor social cualquiera pudiera aspirar a lo que quisiese, como yo que vengo de familia humilde y soy cineasta", ha explicado. "UNA MUJER PODÍA SER APARENTEMENTE FRÁGIL" La principal diferencia de 'Menudas piezas' con el caso real de Enrique Sánchez es que la película está protagonizada por una profesora, interpretada por Alexandra Jiménez, porque para Velilla era importante que "la profesora y los alumnos aprendiesen unos de otros". "No me interesaba tanto que la película se leyera como la historia de un gran profesor que de pronto le cambia la vida a sus alumnos. Quería que la protagonista estuviera en una situación más delicada, en una edad con una crisis vital. Y luego, también que fuera mujer porque creo que, de cara a un instituto, donde se podía respirar cierta atmósfera de violencia con los alumnos, podía ser aparentemente frágil", ha contado el realizador. Por su parte, la actriz, que también ha atendido a Europa Press, ha afirmado que el personaje le "encantó" por su carácter y sus ganas de "aparentar ser una cosa y no poder evitar ser otra". "Ella era una chica de barrio, pero luego se convierte en alguien pretenciosa, al tratar de aparentar ser una mujer de la alta sociedad", ha precisado. La actriz ha agradecido la oportunidad de interpretar a una personaje así porque "es más divertido estar alejado de los personajes porque aprendes más". "Te ves obligada a ponerte en una piel y en defender cosas que, si no fueras actor, no te pondrías y no defenderías. Esos papeles alejados te abren más la mente y te obliga a estudiar más el caso y aprendes a respetar, a entender y a conocer en general el comportamiento humano", ha concluido.