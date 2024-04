Edin Terzic: "No admitiremos que el Atlético nos imponga el ritmo"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha abogado este martes por evitar que el Atlético de Madrid "imponga el ritmo" durante la ida de los cuartos de final en la Liga de Campeones, partido donde "no es nada negativo" apostar por una eficaz faceta defensiva como la que ha caracterizado a los colchoneros en sus últimas temporadas. "No admitiremos que el Atlético nos imponga el ritmo de partido", dijo Terzic en rueda de prensa desde el estadio Cívitas Metropolitano. "Su forma de jugar para obtener estos resultados en los últimos 10 años ha creado una nueva forma de defender", añadió al respecto. "Y no es nada negativo, lo digo con respeto. Siempre hemos hablado sobre ellos, aunque no nos hayamos enfrentado mucho, sobre su forma de afrontar los duelos", admitió Terzic en la víspera de empezar estos cuartos de final. "Sabemos que este estadio no es fácil para ningún equipo del mundo. Pero con nuestra solidez de las últimas semanas, y sobre todo de los últimos dos partidos, mañana tendremos la prueba de por qué estamos entre los ocho calsificados para cuartos", apuntó el técnico 'borusser'. "Si el Atlético últimamente se ha puesto al nivel de los mejores equipos de Europa en muchas fases, ha sido sobre todo por su constancia a lo largo de todos estos años. Han sido un referente para nosotros y para muchos equipos. Mañana los pondremos a prueba, sabemos muy bien que tendrán ventaja por jugar en esta atmósfera, pero queremos responderles y salir de aquí con un buen resultado para la vuelta", subrayó. Además, Terzic optó por la ambición. "No podemos conformarnos con lo logrado, tenemos que ser mejores y estamos satisfechos con el nivel de intensidad alcandazo en nuestros últimos encuentros, pero eso hay que mantenerlo en los días posteriores sobre el campo", recalcó. "No sabría por dónde elogiar al Atlético. Muchas veces se le reduce a la defensa, pero junto al Manchester City es el equipo que más goles ha marcado en esta Champions. Tiene varias alternativas en ataque y siempre eso es un gran reto para el rival", agregó. "No podemos cometer muchos errores y tenemos que cuidar nuestra portería", avisó Terzic El técnico del Dortmund fue preguntado por lo que significaría pasar a semifinales. "La percepción que tenga el club será mucho más importante de lo que yo pueda sentir", afirmó. "Tras haber fallado y no haber superado cuartos, o que la gente se haya ido a otros clubes porque querían ganar la Champions, nos ayudaría mucho ver que igualmente el Dortmund está ahí y puede ganarla", resaltó. Pero antes de soñar con 'semis', el Dortmund afrontará esta ida en un Metropolitano casi inexpugnable. "Sé que va a ser un trabajo dificil tanto física como mentalmente, y en esto nos estamos centrando para que mañana podamos afrontar el partido con entereza", advirtió. "En esta Liga de Campeones ya hemos tenido delante a algún equipo difícil, como PSG y Newcastle, que apenas había perdido en su propio estadio, y también al Bayern en Bundesliga. Pero la situación es distinta en una liga, en una liguilla o en una fase eliminatoria", matizó. Por último, habló sobre la indisposición de Emre Can. "Ahora va bastante bien. Esta mañana estuvo algo enfermo desde la salida en el aeropuerto, le ha visto aquí otra vez un médico y hemos decidido que le vamos a reservar hoy. Pero somos optimistas de que pueda jugar mañana, esperaremos a las próximas 24 horas", concluyó Terzic.