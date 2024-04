Witsel: "Tenemos que jugar el partido como si fuera solo uno"

El defensa del Atlético de Madrid Axel Witsel ha asegurado que deben jugar el partido de este miércoles ante el Borussia Dortmund en el Cívitas Metropolitano, de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, como si fuese "solo uno" y no hubiese vuelta, y ha apelado a poner "intensidad y agresividad" y a jugar "de manera inteligente". "Creo que tenemos que jugar este partido en casa como si fuera solo uno, y no pensar en la vuelta, no pensar en que son dos partidos. Debemos hacer todo como si tuviésemos solo uno partido. Debemos poner intensidad, agresividad, jugar el partido como queremos y de manera inteligente", declaró en una entrevista a los medios oficiales del club rojiblanco. Además, el belga explicó que el equipo "está bien". "Estamos trabajando muy bien en los entrenamientos y se prepara bien para este partido que no va a ser fácil. Es muy importante. Para llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil, estamos ahí y queremos continuar así, hacer un gran partido. Al final no hay partido fácil", manifestó. Witsel, jugador del Dortmund entre 2018 y 2022, habló también de qué supone enfrentarse a su exequipo. "Pasé cuatro años muy buenos, teníamos un equipo muy bueno, con mucha calidad. Hoy el equipo cambió un poco. Tiene a Marco Reus, que yo jugué con él, Sancho, Hummels, Emre Can... Es un club grande y un equipo muy bueno. Es un equipo al que le gusta presionar, al que le gusta tener la pelota, la posición", apuntó. "El primer partido va a ser especial, pero la vuelta va a ser más, porque en el estadio hay 81.000 personas, hay un ambiente muy caliente, parecido al nuestro aquí. La vuelta no va a ser fácil", avisó. Por último, recalcó la importancia del apoyo de los seguidores colchoneros. "La afición es muy importante para nosotros. En nuestra casa hay como una fortaleza y hay que continuar así. Tenemos que hacer un partido fuerte, poner mucha intensidad, agresividad también, como lo hemos hecho muchas veces en casa. Podemos hacer un gran partido", finalizó.