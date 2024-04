Paloma Cuevas o Eugenia Martínez de Irujo recuerdan a Fernando Gómez Acebo

Además de la Familia Real al completo, la misa funeral en memoria de Fernando Gómez Acebo en la Catedral Castrense de Madrid contó con una larga lista de rostros conocidos que quisieron demostrar la gran relación de amistad que compartían con el difunto, pero también con algunos de los miembros de su familia. Tras acudir al oficio religioso, los asistentes fueron saliendo de la Iglesia en medio de una gran expectación por parte de algunos de los vecinos que se acercaron hasta allí para poder mostrarle todo su cariño a sus Majestades. Acaparando todos los focos se marchó Paloma Cuevas que salió acompañada por su amigo Luis Alfonso de Borbón con el que caminó varios metros hasta encontrar su coche. "Como un chico lleno de alegría, un ejemplo a seguir, un gran amigo" comentó Paloma sobre cómo iba a recordar a Fernando. Cuando le preguntamos por la relación que le unía a él, explica: "Amigos de toa la vida, nuestros padres, nuestros abuelos...". Mucho más discreta se mostró cuando le prreguntaron por su relación con Luis Miguel al que aseguró que no acompañará en los próximos días en su gira: "No. Con mis hijas y mi familia siempre". En cuanto a cómo se encuentra ella, la empresaria confirmó: "Muy bien". Al igual que otros muchos asistentes, también Eugenia Martínez de Irujo acudió a la cita para acompañar a su gran amiga, Simoneta Gómez Acebo, con la que mantiene una amistad desde hace años. Con gesto serio, la Duquesa de Montoro prefería no hacer ninguna declaración ante las cámaras. También muy cercana a la familia, la abuela de Teresa Urquijo también fue una de las asistentes a la misa funeral al igual que lo fueron Ana Gamazo, Javier Hidalgo, Laura Ponte, Carla Royo-Villanova o Begoña García Vaquero y Pedro Trapote.