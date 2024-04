Expectativa de inflación de EE.UU. se estabiliza, pero aumenta inquietud sobre la deuda

(Bloomberg) -- Las expectativas de los consumidores sobre la inflación estadounidense durante el próximo año se estabilizaron en marzo, pero los estadounidenses están cada vez más preocupados por su capacidad para pagar su deuda.

La mediana de las expectativas de inflación para el próximo año se mantuvo al 3% en marzo, según mostró el lunes una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Las expectativas a tres años subieron al 2,9%, mientras que las perspectivas a cinco años disminuyeron al 2,6%.

Al mismo tiempo, las altas tasas combinadas con años de inflación elevada están pesando sobre los hogares. La probabilidad percibida de no realizar un pago mínimo de la deuda durante los próximos tres meses aumentó al 12,9% en marzo, la mayor cantidad desde el inicio de la pandemia.

El aumento de la preocupación fue más pronunciado entre los encuestados de entre 40 y 60 años, que tienden a tener una mayor deuda y un crecimiento de ingresos más lento que los consumidores más jóvenes.

El crecimiento esperado de los precios durante el próximo año para la gasolina, los alimentos, la atención médica, la educación universitaria y el alquiler aumentó en marzo.

Si bien las opiniones sobre la inflación se mantuvieron relativamente estables el mes pasado, los encuestados aún no están seguros sobre los futuros cambios de precios. La incertidumbre entre las personas de 40 a 60 años sobre el ritmo de la inflación dentro de tres años aumentó en marzo al nivel más alto en los datos de la encuesta desde 2013.

El panel está formado por alrededor de 1.300 consumidores. Los encuestados participan en el panel por hasta 12 meses, lo que permite a los investigadores Fed observar cambios en las expectativas y el comportamiento de los mismos individuos a lo largo del tiempo.

