"Avances" en conversaciones para tregua en Gaza que se retomarán en dos días, según medio

El Cairo, 8 abr (EFE).- Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza han logrado "avances" en El Cairo al haber un "consenso" entre "muchos puntos controvertidos", informó este lunes el canal egipcio Al Qahera News, que indicó que las consultas se retomarán en las próximas 48 horas.

"En la ronda de negociaciones de El Cairo se están registrando avances significativos en el acercamiento de puntos de vista", dijo una fuente egipcia de alto rango a Al Qahera News, cercana a la Inteligencia egipcia, al haber logrado "un consenso sobre muchos puntos controvertidos".

Tanto las delegaciones estadounidense como israelí "se retirarán" hoy y las consultas "continuarán en las próximas 48 horas", según el medio, que añadió que las delegaciones de Catar y Hamás "partirán y regresarán a El Cairo en dos días", cuando comienza precisamente el Aíd al Fitr, la festividad que pone fin al mes sagrado de ramadán.

A su regreso acordarán "los términos del acuerdo final" a partir de los "ejes básicos" que ya se han pactado entre todas las partes.

Esta ronda de negociaciones, que se realizan en completo hermetismo, tuvieron lugar anoche en la capital egipcia entre las partes en conflicto y los mediadores.

Desde antes de ramadán se ha buscado llegar a un acuerdo de tregua, que comprenda un alto el fuego, así como un intercambio de rehenes israelíes en Gaza por prisioneros palestinos en cárceles israelíes, aunque todos los intentos han fallado hasta el momento por el diferente rechazo a las demandas.

La propuesta actual que se está negociando podría resultar en un alto al fuego de seis semanas en la Franja de Gaza, así como la liberación de 40 de los rehenes en manos de Hamás y entre los que se incluirían soldados mujeres, hombres mayores de 50 años y otros varones con condiciones médicas graves.

A cambio, Israel liberaría 700 prisioneros palestinos, según se ha filtrado en medios estadounidenses e israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas.

En Gaza, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, han muerto 33.175 personas, dos tercios mujeres y niños por la guerra iniciada hace seis meses tras el ataque de Hamás en territorio israelí, que causó la muerte de unas 1,200 personas. EFE

