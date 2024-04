(AMP) Sánchez anuncia que el Gobierno eliminará la 'golden visa' para inversiones de extranjeros en vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros abordará en su reunión de este martes la eliminación del visado de oro, también conocido como 'golden visa', para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda. Durante un acto sobre vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), Pedro Sánchez ha explicado que el Consejo de Ministros estudiará un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para modificar la Ley aprobada por el Gobierno del PP en el año 2013 "que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda" en España. "Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada 'golden Visa', que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles", ha indicado Sánchez, quien ha apuntado que con ello se pretende "garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo". Así, ha expuesto que alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculados a inversiones inmobiliarias (cerca de 10.000 autorizaciones), y ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones y, además, coinciden en ser las zonas "más tensionadas". El presidente ha garantizado que la prioridad del Gobierno en esta legislatura es garantizar el acceso a una vivienda asequible, para dar respuesta a la ciudadanía, y que ningún ciudadano tenga que destinar más del 30% de sus ingresos para tener un hogar digno, adecuado y de calidad. Para ello, según ha apuntado, se está dando prioridad a la función social de la vivienda. Pedro Sánchez ha señalado que su Gobierno no quiere para España el modelo de "la inversión especulativa en vivienda, porque es un modelo que conduce al desastre" y, sobre todo, a una desigualdad "lacerante", como consecuencia de la inaccesibilidad que tienen muchos jóvenes y familias a una vivienda. Por ello, ha expuesto que España tiene otra vía hacia el progreso real y sostenible, "ser un país para la inversión productiva, la que genera innovación y empleo de calidad". "Lo que queremos es poner alfombra roja para quien venga a España a crear empleo, a invertir en innovación o a dinamizar nuestro tejido productivo y no para quienes simplemente buscan especular con un bien como es la vivienda", ha sentenciado el presidente. INVERSIÓN SIN PRECEDENTES Sánchez ha defendido que su Gobierno ha llevado a cabo un "esfuerzo inversor" en vivienda asequible "sin precedentes", y ha destacado que, por ejemplo, en Andalucía, desde el año 2018, se han destinado 1.500 millones de euros a políticas de vivienda, tanto a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como a través de los planes estatales de vivienda. Ha expuesto que el resultado se concreta en más de 35.000 viviendas, 28.000 viviendas en rehabilitación, y más de 7.500 viviendas nuevas de construcción, a lo que hay que sumar los más de 68 millones destinados al bono de alquiler joven. El presidente ha indicado que es consciente "de que queda muchísimo por hacer, porque aún hay mucha gente joven y familias jóvenes con hijos a cargo que tienen muchas dificultades para poder acceder a una vivienda, tanto en Andalucía como toda España", pero ha insistido en que una prioridad de su Gobierno es acabar con este "drama vital". "Nuestra meta es clara, vamos a cumplir con la Constitución garantizando el derecho de todos a una vivienda digna y, para ello, lo que debemos es cerrar la enorme brecha con la media europea a la hora de contar con un parque público de vivienda", según Pedro Sánchez, quien ha denunciado el "abandono absoluto" de las políticas públicas de vivienda por parte de los anteriores gobiernos del PP.