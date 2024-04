Nico Williams, MVP de la final: "No puedo esperar más al día de la Gabarra"

El futbolista español Nico Williams, delantero del Athletic Club, ha confesado que "no" puede "esperar más" al momento en que la entidad bilbaína saque su Gabarra para celebrar, por la ría de la ciudad, el flamante título de la Copa del Rey conquistado este sábado por penaltis ante el RCD Mallorca en el Estadio de La Cartuja (Sevilla). "No puedo esperar más a ese día, la verdad es que tengo unas ganas increíbles. Estoy superfeliz de poder hacer historia con este club, el club de mi vida, y ojalá que disfrute todo el mundo y que estén contentos", ha declarado Nico Williams a RTVE, después de haber logrado el trofeo como mejor jugador (MVP) de una final ajustada (1-1 / 4-2). "Esto es increíble, hemos sido historia, el equipo ha trabajado, la afición siempre está con nosotros, se lo merecen y ahora a disfrutarlo", ha comentado el '11' del Athletic. "He soñado mucho tiempo con esto, con mi familia, con mi hermano, con todos mis amigos", ha subrayado. "Lo hago todo por ellos, por mi familia, especialmente por los que han luchado día tras día. El año pasado pasamos una mala racha, desgraciadamente yo fallé en dos ocasiones clarísimas para pasar a la final y, como siempre digo, el plan de ellos es perfecto, nos ha tocado y estoy contento", ha concluido Nico Williams sobre el césped sevillano.