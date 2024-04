Mari Ángeles Grajal no está dispuesta a tener un acercamiento con Jaime Ostos Jr

Tras su entrevista en '¡De viernes!', Jaime Ostos Jr. abandonaba las instalaciones de Mediaset asegurando que le gustaría recuperar la relación con su hermano Jacobo y enterrar el hacha de guerra con Mari Ángeles Grajal. Sin embargo, parece que la viuda de Jaime Ostos no lo tiene tan claro... por lo menos, eso es lo que nos dijo este sábado cuando le preguntábamos si aprovecharía la estancia del hijo del torero en Madrid para quedar con él y tener ese acercamiento. La doctora acudía a la tradicional corrida de Toros de Primavera de Brihuega y allí aprovechábamos para preguntarle sobre la entrevista de Jaime, pero se negaba a comentarla: "Que no voy a decir nada, ya está". Mari Ángeles prefería no desvelar su opinión sobre cómo el hijo del torero reconoció guardarle cariño a Jacobo Ostos: "No voy a decir nada" y tampoco nos dijo si aprovechará su estancia en España para tener un acercamiento con él y solucionar las tensiones que rodean a la herencia del torero. Eso sí, aunque no hizo ningún comentario, sí que nos confesó haber visto la entrevista del hijo del que fuera su marido: "Sí, sí, lo he visto. lo he visto pero no tengo nada que decir de esto".