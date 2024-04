José Andrés pide una investigación independiente sobre el ataque de Israel a cooperantes de WCK

El chef español afincado en Estados Unidos José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen (WCK), ha criticado este domingo que sea el propio Israel el que haya investigado el ataque en el que fallecieron siete cooperantes de su organización en un bombardeo en la Franja de Gaza y ha abogado así por una investigación independiente. "Voy a decir algo aunque sea complicado. La investigación debería ser más profunda y diría que el responsable no puede ser el que se investigue a sí mismo", ha afirmado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC, en la que ha agradecido en cualquier caso la rapidez con que las Fuerzas Armadas israelíes han investigado lo ocurrido. El fundador de WCK ha criticado por otra parte el alcance de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. "Ya no se trata solo de los siete hombres y mujeres de World Central Kitchen que murieron en estos lamentables hechos. Esto está ocurriendo desde hace demasiado. Han sido seis meses de ataques contra cualquier cosa que parezca que se mueve", ha apuntado. Para Andrés, "esto no parece una guerra contra el terrorismo". "Ya no parece una guerra para defender a Israel. En este momento parece una guerra contra la humanidad en sí misma", ha denunciado. Además ha reprochado a Israel que reiteradamente señale a Hamás por todo lo que ocurre. "No podemos traer a Hamás a la ecuación cada vez que pasa algo", ha indicado. El 1 de abril siete trabajadores del WCK murieron en un bombardeo de la aviación israelí cuando su convoy abandonaba un almacén en el centro de la Franja de Gaza. Entre los fallecidos hay ciudadanos australianos, británicos, palestinos, polacos y con doble nacionalidad estadounidense y canadiense. Israel ha publicado los resultados de una investigación preliminar que asegura que confundieron a los trabajadores de la ONG con milicianos armados de Hamás, a pesar de que el grupo había comunicado sus movimientos a las autoridades israelíes. La consecuencia ha sido la destitución de dos oficiales de las fuerzas israelíes.