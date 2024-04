Griezmann: "Ante el Dortmund debemos empezar como contra el Inter"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann espera un "ambiente bonito, de noches especiales" este miércoles ante el Borussia Dortmund, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y ha recalcado que deben empezar "como contra el Inter" en octavos y deberán estar "atentos a cualquier detalle". "Hay que estar bien físicamente, empezar el partido como contra el Inter, saber que va a ser un partido muy complicado porque están muy bien, vienen de ganar contra el Bayern en su casa. Habrá que estar atentos a todo, a cualquier detalle, porque sabemos que ya a ese nivel, cualquier pequeño detalle te puede meter en 'semis'", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club rojiblanco. Además, espera "un ambiente muy bonito, de noches especiales". "Sabemos que el Metropolitano nos da ese plus cuando jugamos en casa. Espero un ambiente igual que el Inter o del partido de Copa contra el Madrid. Nosotros debemos darles en el campo lo que ellos quieren, lo que ellos esperan de nosotros y así seguro que lo sacaremos del delante", afirmó sobre la afición. Por otra parte, respecto a su estado físico, el atacante francés aseguró que está "muy bien, superando ya las molestias del tobillo". "Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero me estoy encontrando muy bien, así que a trabajar y a intentar llegar lo mejor posible para ese último tramo de temporada", subrayó. "A mí lo que me hace feliz siempre es ganar. Para mí es muy importante ganar todos los partidos que nos quedan, en LaLiga o en 'Champions'. Me hace feliz y es lo que firmo personalmente, ganar todos los partidos que nos quedan. Pero es un trabajo del día a día y hay que hacerlo muy bien para terminar como merecemos", concluyó.