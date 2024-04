Dani Rodríguez: "No tenemos consuelo, obviamente, pero lo hemos intentado"

El futbolista español Dani Rodríguez, centrocampista del RCD Mallorca, ha admitido que ni él y ni sus compañeros tienen "consuelo" por haber perdido este sábado en los penaltis (4-2) la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club, tras el 1-1 del tiempo reglamentario y de la prórroga en el Estadio de La Cartuja (Sevilla). "Sabíamos que nos iban a exigir muchísimo porque es un equipo muy físico; pero, ya digo, el esfuerzo de todos ha sido impresionante. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido. No tenemos consuelo, obviamente, pero lo hemos intentado y no ha podido ser. Es una pena", ha declarado a RTVE tras la tanda. "Lo primero, darle la enhorabuena al Athletic y a toda su gente, llevaban muchos años esperándolo. Y después, me emociono porque estoy muy orgulloso de mis compañeros, de toda la gente que se ha desplazado", ha añadido Rodríguez, autor del 0-1 en el minuto 21 del encuentro. "La verdad es que hemos hecho una competición espectacular y era un sueño que pudiésemos levantar esta Copa; pero, bueno, lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser", ha lamentado finalmente.