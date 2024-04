Carmen Borrego disfruta de una cena con amigos tras su regreso a España

Si por la tarde la vimos hacer recados junto a su marido y acudir a una peluquería para someterse a una cambio de look, por la noche Carmen Borrego decidió relajarse y refugiarse en sus seres queridos en este momento de su vida tan complicado. Feliz por estar de nuevo en España y en shock todavía por la exclusiva que su hijo y Paola Olmedo daban esta semana hablando de ella injusticias y mentiras -tal y como ha asegurado su hermana Terelu Campos- Carmen cenaba en un restaurante de Madrid. La veíamos sonreír y, sobre todo, no separarse ni un solo momento de José Carlos. Él es la persona que más le ha ayudado en su vida, un apoyo incondicional que tampoco le ha faltado en 'Supervivientes 2024'. Hablábamos con ella tras disfrutar de la reunión con amigos y nos pedía tranquilidad en estos momentos de su vida: "Ay, de verdad, dejadme tranquila, que tengo que descansar, de verdad", reflejando así que todavía no es consciente de todo lo que ha pasado estas semanas que ha estado fuera de la capital. Al preguntarle por sus apoyos, su marido y amigos, Carmen nos respondía con humor asegurando que "amigos y marido he tenido siempre", pero sin embargo guardaba silencio al preguntarle por las declaraciones de Gustavo Guillermo en la tarde de ayer.