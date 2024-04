VÍDEO: Ernesto Valverde: "Sé lo que significa este partido para todos, es muy importante para mí"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha afirmado este viernes sobre el desenlace de la Copa del Rey que es consciente de "lo que significa este partido para todos" y que las finales están "siempre señaladas" en el calendario de todos los equipos que pueden llegar, por lo que el encuentro ante el RCD Mallorca será "muy importante" para él. "Ahora mismo cambiaría la Copa que gané por esta. Sé lo que significa este partido para todos. Las finales siempre están señaladas en el calendario para todos los que pueden llegar. Es un partido muy importante para mí", comentó el técnico del Athletic durante la rueda de prensa previa a la final de Copa en el Estadio de La Cartuja (Sevilla). Valverde explicó que en una final no se pueda hablar de "victima o favoritos". "Nosotros estamos en la tabla por encima pero los partidos que hemos jugado se han caracterizado por ser igualados. No me importaría decir que somos favoritos si me dieran un gol", apuntó. El 'Txingurri' cree que esta final es diferente a la última que dirigió ante el FC Barcelona. "Jugamos en un campo neutral, en aquella ocasión el rival marcaba mucho porque era el campeón de Champions y Liga. Veníamos de un año en el que en algún momento pasamos dificultades. Pero, en cuanto a ilusión, he visto la misma en los jugadores y afición. Esta claro que esta es una final más abierta", explicó. En cuanto al momento del equipo, Valverde está convencido de que el equipo está "bien". "Desde el principio de temporada soñamos con jugar esta final, y además no tenemos nada que nos haga pensar que tenemos un exceso de responsabilidad. En el siglo XXI hemos jugado cinco finales de Copa y perdido las cinco, pero es nuestra obligación y tenemos una responsabilidad con el club en el que estamos", señaló al respecto. "Que el Athletic desplace aficionados es normal, hay que entender lo que es una final para nuestro club. Es una demostración de la grandeza que tiene el club y está claro que es una posibilidad para ganar", comentó sobre el viaje masivo a Sevilla de la afición del Athletic. En cuanto al plan de partido, Valverde tiene claro que en una final "siempre hay tiempo para todo". "Nosotros tenemos un estilo que intentaremos plasmar en el campo, pero ellos lo querrán hacer también. Cuando juegas un partido definitivo se trata de poner en el campo lo que eres y lo que tienes", añadió el entrenador de los 'leones'. Sobre el rival, Valverde destacó que es un equipo "correoso" que intenta "hacer largos los partidos". "El Mallorca es muy difícil de sobrepasar, muy fuerte en la estrategia y en la presión alta. Además, estoy seguro de que intentaran paliar algunas características de nuestro juego", subrayó. Por último, confesó que cuando volvió al Athletic no pensó en dirigir otra final porque "a la hora de tomar las decisiones nunca piensas más allá". "Estamos aquí por el trabajo que han hecho los jugadores en todo momento, pero no se lo que puede pasar dentro de unas semanas", concluyó. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/858771/1/ernesto-valverde-significa-partido-todos-muy-importante TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06