Lorena Morlote y Makoke se ven las caras de nuevo en '¡De viernes!'

Tras la espectacular entrevista que Terelu Campos ofreció en el plató de '¡De viernes!' les tocaba el turno a Makoke y Lorena Morlote, que se reencontraban de nuevo tras su rifirrafe hace unos días. La colaboradora de televisión está decepcionada con la que consideraba su amiga y la peluquera parece que no quiere retomar la relación. El concurso de Lorena ha provocado una ruptura total con Makoke debido a su cercanía con Laura Matamoros y su no defensa a su amiga cuando esta hablaba de ella en términos negativos. Además, la madre de Anita Matamoros no perdona que se haya burlado de ella. El cara a cara más esperado lo vivíamos anoche en el programa dirigido por Beatriz Archidona y Santi Acosta... y lejos de acercar posturas, las dos se enfrentaron como nunca habíamos imaginado. Tanto es así que la peluquera le hizo un reproche que nadie esperaba. "Es la primera persona que, en mi vida, me llama traidora" confesaba Lorena, dolida con todo lo que Makoke ha dicho en los platós y esta se defendía: "Se lo volvería a llamar, es una bienqueda" y aseguraba que "me ha demostrado que no tiene principios, si quieres a una persona, te sale defenderla". Cara a cara, Lorena cogía fuerzas y le advertía que "voy a defenderme porque has estado tres semanas hablando de mí" y le echaba en cara que no haya llamado a sus hijos ni un solo día desde que se marchó a Honduras... algo que se supone que le prometió. "Me dijiste 'me ocupo de tus hijos' y no le has hecho ni una sola llamada desde que me fui a dos niños que han estado sufriendo porque tú has estado insultando a su madre por los platós" aseguraba la peluquera. Pero... no todo quedó ahí, ya que también se habló del famoso veto que hubo en la peluquería de Morlote y por fin salió la verdad. Lorena dejó claro que habló con Kiko Matamoros porque tanto su amiga y la hija de esta le pidieron no volver a coincidir allí con Marta López Álamo. Una versión que ha cambiado a raíz del enfrentamiento con Makoke, ya que siempre ha mantenido que nunca vetó a nadie. Por último, la peluquera también le echó en cara a Makoke que el día que regresó a España y la vio por primera vez en plató no tuviese la educación de saludar a su madre, una persona mayor que se hizo un viaje de siete horas para recibirla en directo.