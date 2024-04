Kimberly García se impone en los 20 kilómetros marcha de Podebrady con récord de la prueba

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- La peruana Kimberly García León, doble campeona del mundo de marcha en 2022, se impuso en el Evento Internacional de Podebrady (República Checa), sobre la distancia de veinte kilómetros, con 1h27:08, su mejor registro de la temporada y récord del circuito.

Kimberly García, de 30 años, dominó la prueba siempre en el grupo de cabeza y venció con trece segundos de ventaja sobre la segunda clasificada, la ecuatoriana Glenda Morejón (1h27:21). El podio lo cerró la italiana Antonella Palmisano (1h27:27), campeona olímpica de la distancia en Tokio 2020.

"Estoy muy contenta de ganar. Es la primera vez que vengo a Podebrady y me gustó la ruta. El calor fue mucho pero me he sentido muy bien en la prueba", dijo la marchadora peruana, que está en plena preparación para el gran objetivo del año, los Juegos Olímpicos de París.

"La preparación va muy bien. El objetivo son los Juegos, vamos con todo, y estas carrera sirven muy bien como preparación", manifestó Kimberly, que con esa 1h27:08 realizó su tercera mejor marca en 20 kilómetros en su carrera.

La mexicana Alegna Fernández quedó cuarta (1h28:04), la brasileña Viviane Lyra (1h28:05) quinta y las ecuatorianas Magaly Bonilla (1h28:26) y Paula Milena Torres (1h29:32) sexta y octava, respectivamente, y ambas con marca personal.

La primera española fue Ana Pulgarin Cardeno, trigésimo cuarta con 1h39:06. EFE

