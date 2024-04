José María Almoguera, sin nada que decir a la contundente reacción de Carmen Borrego a su exclusiva

Carmen Borrego descubría en directo este jueves en su primera gala de 'Supervivientes' tras abandonar el reality no sólo que su hijo José María Almoguera y su nuera Paola Olmedo habían dado una exclusiva conjunta, sino que en ella en lugar de centrarse en los motivos de su separación lo hacían en arremeter contra ella y culparla del fracaso de su matrimonio. Lejos de hundirse como muchos pensaban, Carmen se ha mostrado firme y con una contundencia que ha sorprendido incluso a su entorno cercano, ha dejado claro que se acabó y que todo tiene un límite. "Yo tengo la conciencia tranquila y voy a dormir esta noche, no sé él" ha sentenciado. Unas duras declaraciones a las que José María ha reaccionado con total indiferencia. Lejos de parecer afectado, preocupado o nervioso, el hijo de Carmen ni siquiera ha pestañeado al escuchar las palabras de su madre hacia él. Impasible a su llegada a Mediaset para cumplir con sus compromisos profesionales a pesar de la guerra abierta que mantiene contra toda su familia, José María ha dejado en el aire si ha podido hablar ya con su progenitora y si piensa pedirle perdón por sus ataques. Tampoco ha querido responder a la dureza con la que ha hablado su tía Terelu sobre él, llegando a afirmar que si Teresa Campos siguiese viva no habría tenido narices de hacer lo que ha hecho contra su madre.