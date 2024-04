Filipinas advierte de que "no pueden cerrar los ojos" en el conflicto territorial con China

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha resaltado este sábado que su país "no puede cerrar los ojos" ante los recientes incidentes que lo enfrentan a Pekín por la soberanía de las aguas del mar de China Meridional y ha destacado la importancia de la colaboración con Japón y Estados Unidos. "Lo más importante es encontrar una forma de mantener la paz" en el mar de China Meridional o mar Filipino Occidental, como se denomina en el archipiélago, "pero también tenemos que responder a la situación actual real". "No pueden cerrar los ojos como si no hubiera pasado nada", ha argumentado, según recoge el diario 'The Manila Times'. Marcos ha realizado estas declaraciones durante un encuentro mantenido en el Palacio Presidencial de Malacañang con el embajador japonés en Filipinas, Endo Kazuya, ha quien ha trasladado la importancia que da Manila a la cooperación trilateral con Japón y Estados Unidos. Este mismo domingo comenzarán las maniobras Actividad Marítima Cooperativa (MCA, por sus siglas en inglés) en las que participan los tres países y Australia y que busca demostrar el "compromiso colectivo para reforzar la cooperación regional e internacional en apoyo a un indo-pacífico libre y abierto", según un comunicado conjunto de los cuatro ministerios de Defensa. Estas maniobras incluyen a unidades marítimas y de las fuerzas aéreas de los cuatro países "de forma coherente con el derecho internacional y las leyes y normas locales de las naciones intervinientes". "La MCA reforzará la interoperatibilidad de nuestras doctrinas, tácticas, técnicas y procedimientos de defensa/fuerzas armadas", han destacado los cuatro países. Además, los cuatro países reiteran su apoyo al Dictamen del Tribunal Arbitral del Mar sobre el Mar de China Meridional de 2016 como "decisión legalmente vinculante para las partes sobre esta disputa". Mientras, la Guardia Costera China ha denunciado la presencia el pasado jueves de "varios buques que realizan actividades ilegales cerca de Houteng Jiao" o islas Spratly y ha reivindicado la "indisputable soberanía" china sobre esta zona. China reclama la mayor parte de las aguas de la zona por considerar que son parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático --una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly--. Las relaciones entre China y Filipinas han sufrido un aumento de la tensión durante los últimos meses. Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de desabastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.