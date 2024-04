El precio de la luz costará este domingo en torno a 0 euros hasta las 20 horas

El mercado mayorista eléctrico, el denominado 'pool', registrará este domingo un precio en torno a los 0 euros hasta las 20.00 horas, si bien el precio medio se situará en la totalidad de la jornada en los 4,05 euros por megavatio hora (MWh) frente a los 0,74 euros registrados este sábado. En concreto, entre las 00.00 y las 20.00 horas el precio en el 'pool' se situará en torno a los 0,0 euros/MWh, e incluso se situará en los -0,01 euros/MWh entre las 13.00 y las 17.00 horas, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press. En total, este domingo se acumularán hasta un total de veinte horas en prácticamente cero euros/MWh o en un precio negativo, mientras que el máximo del día será de 35 euros/MWh, entre las 21.00 y las 22.00 horas. Con el de este domingo serán ya cuatro los días de esta semana en los que el 'pool' ha registrado precios negativos en algunas de sus horas, un hecho que hasta el pasado lunes no se había producido nunca. El precio medio de la jornada del domingo del mercado mayorista eléctrico se situará en los 4,05 euros/MWh, lo que rompe en cierta medida la tendencia de los dos últimos días en los que el precio no sobrepasó el euro -este sábado, a 0,74 euros/MWh, se cosechó el décimo valor más bajo en la historia del 'pool'-. MEDIA DE 4,4 EUROS/MWH EN LO QUE VA DE MES La importante presencia de generación renovable en este inicio de abril, en forma de eólica y solar, con una participación destacada de la hidráulica con el agua embalsada de las importantes lluvias en Semana Santa, sitúa la media en los primeros siete primeros días del mes en los 4,4 euros/MWh. En marzo ya se vio un precio medio del 'pool' más bajos de la historia para un mes, con 20 euros por megavatio hora (MWh), la mitad que el precio medio registrado en febrero y un 77,5% menos que en marzo de 2023, cuando se situó en 89,6 euros/MWh. No obstante, estos precios negativos o tan bajos no se trasladan así exactamente al recibo a esos cero euros, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema. Además, en febrero, tras registrarse una media inferior a los 45 euros/MWh, el tope fijado en el Real Decreto de medidas urgentes, la electricidad recuperó temporalmente su Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% desde marzo, algo que se mantendrá en este mes de abril. El último Consejo de Ministros del año pasado aprobó que el IVA de la electricidad pasara del 5% al 10% y que se mantuviera ese tipo hasta finales de 2024, siempre que se cumpliera la condición de que los precios del MWh en el mercado mayorista se mantuvieran altos, por encima de esos 45 euros/MWh. En concreto, el IVA pasaría a ser el 21% siempre que el mes natural anterior al del último día de facturación el precio mayorista se situara por debajo de ese listón. Es decir, todas las facturas que incluyan el consumo de al menos un día de marzo, pasarán a tener el IVA del 21%. Tan solo los hogares con el bono social se libran de este incremento, ya que su IVA se mantendrá en el 10% durante todo 2024. NUEVO MÉTODO DE CÁLCULO DEL PVPC Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que con la entrada en 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% a partir de 2026.