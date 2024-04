Dani Alves, sonriente y relajado en su segunda comparecencia ante la Audiencia de Barcelona

Cumpliendo con las medidas cautelares acordadas tras su salida de prisión el pasado 25 de marzo tras pagar una fianza de un millón de euros, Dani Alves ha comparecido en la Audiencia de Barcelona este viernes para firmar ante el juez y demostrar que, tal y como aseguró su abogada, no huiría de España tras conseguir la libertad provisional, como argumentó la acusación particular y la Fiscalía al oponerse a su puesta en libertad tras su sentencia a 4 años y medio de prisión por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de la ciudad condal el 30 de diciembre de 2022. En un discreto segundo plano, el brasileño no ha abandonado su residencia en Esplugues de Llobregat en estos 11 días más que para cumplir con su cita semanal ante el juez, y en esta segunda aparición tras su salida de la cárcel le hemos visto más tranquilo y relajado a su llegada a la Audiencia de Barcelona. Acompañado por su abogada Inés Guardiola con la que ha intercambiado confidencias mientras hacía el paseillo a los juzgados, Alves ha caminado durante varios metros sin enfrentarse a las preguntas de la prensa, puesto que varias vallas y Mossos d'Esquadra han velado para proteger al futbolista, impidiendo que las cámaras se acercasen a menos de varios metros de él, recordándonos la comparecencia de Shakira en la Audiencia tras llegar a un acuerdo con Hacienda el pasado mes de noviembre. El look elegido tampoco ha pasado inadvertido, ya que Alves ha mostrado su lado más fashion luciendo pantalón de chándal negro, camiseta blanca de Loewe, gorra y unas modernas gafas de sol, fiel a las últimas tendencias en moda tras 14 meses en prisión. Y como era de esperar, a pesar de su actitud sonriente y relajada, el futbolista ha evitado las preguntas de la prensa tanto a su llegada a los Juzgados como a su salida tras cumplir con su comparecencia semanal ante el juez.