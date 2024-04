VÍDEO: Javier Aguirre: "El Athletic es un equipo impresionantemente rápido y son letales al espacio"

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, afirmó este viernes que ante el Athletic Club no pueden cometer equivocaciones en la final de Copa del Rey, porque son un equipo "impresionantemente rápido" y "letales al espacio" además de "muy intensos y con mucho carácter" y cualquiera de sus atacantes "te la puede liar". "Lo que más temo del Athletic es su velocidad. Son impresionantemente rápidos y al espacio son letales. Si te equivocas en la construcción te 'vacunan'. Son muy intensos sin balón y con mucho carácter, y cualquiera de los jugadores de ataque te la puede liar", afirmó el técnico mexicano en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey en Sevilla. Aguirre demostró tener claro que en la final "no te alcanza sólo con ilusión y tranquilidad o no tener presión", y que lo más importante es "no tener errores". "El Athletic es el equipo de la Liga que más balones roba en campo rival y que más goles hacen. En transiciones son letales", añadió. En cuanto a la motivación, el entrenador mallorquinista confesó que aún "no sabe" lo que va decir a sus jugadores en su última charla. "No hago guiones, a veces sale y otras no. Hace unos años ganamos aquí un partido importantísimo para quedarnos en Primera con una mano salvadora de Reina. Sé que voy a darle herramientas para motivar al equipo. La charla del partido ya la hice, mañana diré cuatro cosas. No puedes inventarte discursos que no sientes, si no hablas con el corazón estás jodido", apuntó. En cuanto a la presión, Aguirre confesó que es "absolutamente diferente" a la que se siente cuando te estás jugando la salvación. "Hace dos años estábamos prácticamente en Segunda División, y perder aquel partido contra el Sevilla significaba una mancha en la carrera y un paso atrás. Hoy es un escenario diferente, es una final y vamos a intentar ganarla", comentó. La de mañana será la segunda final de Copa del Rey para Javier Aguirre. "Estoy más reposado que en la anterior final. Aquella situación era parecida, el Betis estaba en Champions y era favorito. Creo que ahora tengo más conocimiento y experiencia del juego, y eso me hace estar más seguro", confesó. Una final en la que Aguirre "firma" llegar a los penaltis pero si se saldan " a favor". "Ver la sala llena de gente significa algo distinto. Llevo ya muchos años y es muy bonito. Si ganamos prometo ir a Lluc. Es tradición de los técnicos ir allí después de conseguir algo. Si salimos campeones iré allí", apuntó. Con respecto al once de la final, Aguirre confesó que será "muy difícil" hacerlo, pero que como entrenador prefiere tener "dos buenos jugadores por puesto" y tener "esas dudas" con la alineación. Además, afirmó que si Omar Mascarell no está al 100% para mañana no estará ni convocado. El técnico mallorquinista confesó que en su familia "van con el Athletic". "Se juntaron mis familiares por parte de madre y padre y me han mandado mis 16 apellidos vascos. En mi casa eran todos del Athletic, yo incluido", señaló. "Me gustaría dar una alegría a los que están en México, incluso los que están 'ahí arriba' ya. Vamos a intentarlo y quiero que la gente salga orgullosa de lo que hicimos. Hay mucha gente apoyándome. Como mexicano me gustaría que pudiéramos dar a conocer a nuestro país", señaló. Por último, en cuanto a la actitud del equipo en las protestas, afirmó que han "mejorado". "Hubo un partido en el que nos expulsaron a dos del cuerpo técnico y tuvimos siete amarillas. Me irrita que nos saquen tarjetas por protestas. A Larin el otro día ante el Valencia le eché una bronca por la amarilla que le sacaron", concluyó. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-javier-aguirre-mas-temo-athletic-velocidad-20240405182543.html TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06