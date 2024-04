El consejo de Violeta Mangriñán a Dulceida y Alba Paul ante su futura maternidad

Violeta Mangriñán ha sido uno de los rostros conocidos que ha querido arropar a Emi Huelva en la gran première en Madrid de 'Mis ganas ganan', frase que tantas veces escuchamos a su hermana Elena Huelva -protagonista de este proyectos con fines solidarios- fallecida a causa de un Sarcoma de Ewing el 3 de enero de 2023 tras visibilizar su enfermedad en redes sociales con el apoyo incondicional de celebrities como Sara Carbonero, Manuel Carrasco o Ana Obregón. Como no podía ser de otra manera hemos preguntado a la influencer por el embarazo de la 'reina de Instagram', Dulceida, que acaba de anunciar que en tan solo seis meses se convertirá en madre de su primer hij@ junto a Alba Paul, cumpliendo así su sueño de crear su propia familia. "Somos compañeras de trabajo y estamos creando un vínculo. Cada vez somos más amigas por así decirlo y me alegro muchísimo por ellas. Sé que estaban deseándolo, ya lo ha dicho Aída muchas veces, así que espero que lo disfruten un montón las dos y que se preparen para lo que viene" ha comentado con naturalidad. Y es que a pesar de que Violeta podría parecer una 'experta' en esto de la maternidad porque tiene dos niñas con Fabbio Colloricchio, Gala y Gía, lo cierto es que confiesa que "aprende cada día" y no sabe si en algún momento "se sale del túnel". "La maternidad tiene luces y sombras" reconoce divertida, ya que aunque no puede estar más enamorada de sus pequeñas, está siendo una etapa intensa en la que toda ayuda es poca. Por eso, su consejo para Dulceida y Alba es "¡que se preparen!". "Que mucho ánimo, que duerman todo lo que puedan, que descansen, que duerman muchas siestas, que aprovechen" ha añadido entre risas, revelando que aunque todavía no saben el sexo, las influencers quieren "niñas y espero que le salga niña y bienvenida al Club".