Una jueza rechaza una moción de Trump para desestimar el caso de gestión indebida de documentos clasificados

La jueza Aileen Cannon, que lidera el caso por gestión indebida de documentos clasificados contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha rechazado este jueves una moción del magnate en la que pedía desestimar los 32 cargos en su contra. La jueza ha rechazado el argumento planteado por Trump de que podía haber tenido la custodia de estos documentos en virtud de la Ley de Registros Presidenciales, aludiendo en su fallo a que la legislación no le protege con respecto a aquellos documentos que se encuentran clasificados. Cannon ya rechazó a mediados de marzo otra moción del magnate, ha recogido la cadena CNN. Según la ley estadounidense --aprobada después de que el expresidente Richard Nixon intentara destruir documentos de la Casa Blanca durante el escándalo 'Watergate'--, todos los documentos deben ser entregados a los Archivos Nacionales al final de cada mandato presidencial. No obstante, la legislación deja la puerta abierta a que tras el final del mandato de un presidente este pueda conservar documentación personales, es decir, "información muy personal, como diarios, revistas y registros médicos". Este argumento ha sido utilizado por Trump para intentar desestimar el caso. Las autoridades estadounidenses encontraron cientos de documentos con marcas clasificadas en la residencia de Mar-a-Lago y consideran que el magnate almacenó cajas en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha. Los cargos contra el expresidente, de los que se declaró no culpable, van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia en el marco de la investigación en su contra. Trump enseñó páginas marcadas como clasificadas en hasta dos ocasiones a varias personas, mientras que también ordenó a su asistente personal, Walt Nauta, que moviera los papeles de un lado a otro para que no fueran encontrados.