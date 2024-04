Maduro afirma que EEUU ha instalado bases militares en el territorio en disputa con Guyana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos ha instalado bases militares en el Esequibo, el territorio en disputa con Guyana, zona rica en minerales y yacimientos petroleros. "Tenemos información de que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur y de la CIA para preparar agresiones a la población de Venezuela", reza un comunicado de la oficina de prensa presidencial venezolana. Maduro ha indicado que su homólogo guyanés, Irfaan Ali, no gobierna la zona, sino las Fuerzas Armadas estadounidenses: "No estoy exagerando, controlan el Congreso, a los dos partidos que hacen mayoría, gobierno y oposición, controlan el gobierno completo y las defensas guyanesas y policiales". Asimismo, el jefe de Estado venezolano ha anunciado que ha promulgado la ley para la creación de un nuevo estado en el Esequibo, días después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad el proyecto de ley. "Voy a proceder con mucho orgullo, mucho amor y con mucho compromiso a firmar de inmediato y a promulgar esta ley vinculante y obligante", ha señalado. La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo data de hace casi dos siglos, si bien ha sido hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó el conflicto. Ambos países están enfrentados por 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, lo que constituye dos tercios de la superficie total de Guyana. De hecho, Venezuela celebró en diciembre un referéndum sobre el Esequibo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue aprobado con una "abrumadora" mayoría" al haber recibido más del 95 por ciento de los votos. No obstante, la oposición denunció una baja participación durante la jornada, señalando la ausencia de colas en los centros electorales.