Lunes, 21 de septiembre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU EXTERIORES

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Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, se prepara para una intensa semana de política exterior, marcada por su intervención ante la Asamblea General de la ONU, una posible reunión en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la posterior visita a la Casa Blanca del mandatario chino, Xi Jinping, en un contexto de persistentes tensiones comerciales.

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EEUU GROENLANDIA

Nueva York - Los países del Consejo Ártico se reúnen, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, tras el histórico acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia sobre la seguridad en la isla ártica.

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ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - Los partidos alemanes analizan el resultado de las elecciones regionales del domingo en los estados federados de Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - Ucrania expresa su preocupación por el destino de unos 6.000 residentes que permanecen atrapados por los combates y se enfrentan a una importante escasez de alimentos y de servicios básicos en la ciudad oriental de Oleshki, ocupada por Rusia, mientras que los intentos se prolongan para organizar una evacuación controlada.

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ADEMÁS

MALVINAS PETRÓLEO | Islas Malvinas - Mientras el Gobierno argentino busca obstaculizar el desarrollo petrolero en las Malvinas mediante sanciones y acciones judiciales, autoridades y empresarios isleños centran su preocupación en cómo gestionar una transformación económica que pondrá a prueba su infraestructura y su tejido social y podría cambiar de raíz su forma de vida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU ELECCIONES | Miami - El anuncio de campaña en el que la congresista republicana María Elvira Salazar acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ir "demasiado lejos" con sus deportaciones refleja, según analistas, el costo político que las medidas antiinmigrantes pueden tener para el partido en el poder entre los votantes latinos. (Texto) (Vídeo)

FRANCIA CEZANNE | París.- Con casi dos centenares de obras, el Gran Palais de París repasa este otoño el diálogo entre la obra de Paul Cézanne (1839-1906) y la de los artistas que, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, encontraron en ella la libertad para reinventar la pintura. (Texto)

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NUESTROS TEMAS

OIT ELECCION | Ginebra - El excanciller de Perú, Javier González-Olaechea, quien se convirtió en el candidato sorpresa en la competencia por dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explica en una entrevista con EFE cuál es la fuerza de su candidatura y asegura que vencerá al director actual que postula a la reelección, Gilbert Houngbo, y a la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ESPECIALES: Con motivo de las elecciones legislativas en Marruecos del próximo 23 de septiembre la Agencia EFE enviará el lunes una serie previa con la guía MARRUECOS ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

15:45 GMT - Nueva York - ONU ESPAÑA - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inicia con una reunión con el secretario geneal de la ONU, António Guterres, la agenda de su viaje a Nueva York con motivo de la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, marcado por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma española de Ceuta. (Texto)

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16:30 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA AGRICULTURA.- GUATEMALA AGRICULTURA- Ciudad de Guatemala -El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y el Ministerio de Agricultura de Guatemala presentarán este lunes los resultados del proyecto "B'anla Chiko’m" (Buena Cosecha), una iniciativa de desarrollo agrícola e inclusión socioeconómica financiada por la cooperación surcoreana. (texto) (foto) (video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Nueva York.- EEUU HISPANIDAD.- El Museo del Barrio de Nueva York acogerá un encuentro sobre la lengua española y el liderazgo de la comunidad hispana en Estados Unidos, que contará, entre otros participantes, con el director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, y el congresista Adriano Espaillat. (Texto) (Foto) (Video)

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Nueva York - ONU ASAMBLEA GENERAL - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, toca la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. (Texto)

Naciones Unidas - ONU ASAMBLEA GENERAL - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con sus homólogos de Japón y Corea del Sur, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. (Texto)

Buenos Aires - ONU ASAMBLEA GENERAL - El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. (Texto)

Naciones Unidas - EEUU BOLIVIA - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO REFUGIADOS - La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presenta en México la campaña Seamos Hogar, en una nación que cada vez más se ha convertido en destino de personas refugiadas y que pone el foco en un reto que viene después del asilo: conseguir que puedan hacer del país un verdadero hogar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Montevideo - AMÉRICA DERECHOS HUMANOS - La Corte Interamericana de Derechos Humanos inaugura en Montevideo el 195 Período Ordinario de Sesiones, en el que se celebrarán audiencias para casos 'Navarro López y otros versus Venezuela', 'Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y sus miembros versus Chile' y 'Pueblos Indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca versus Perú'. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México - MÉXICO SERIES - Los zombies mexicanos hacen reír más que aterrorizar y son adolescentes que buscan su identidad mientra sobreviven a un rutinario pueblo de la provincia de México como parte de la nueva serie “Prefiero la muerte”, que se estrenará el 2 de octubre. (Texto) (Foto) (Video)

Lima - PERÚ ELECCIONES - El primer día de las dos jornadas del debate electoral con los candidatos a la alcaldía de Lima reúne a 13 de los 26 candidatos, entre ellos el exministro derechista Carlos Bruce, el mejor situado para disputar el gobierno municipal de la capital peruana al ultraderechista Rafael López Aliaga, que busca una reelección indirecta tras haber sido ese mismo año también candidato presidencial. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá - COLOMBIA PROTESTA - Colectivos de artistas protagonizan este lunes un plantón frente al Ministerio de Cultura bajo el lema "El arte y la cultura no viven de milagros", demandando más ayudas al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que ha iniciado los recortes y anunciado el plan económico de La patria milagro. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires - ARGENTINA GOYA - El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura la exposición ‘Goya en Buenos Aires’, en la que se presentan dos tapices de las Colecciones Reales de España, de gran formato, del genio aragonés. (Texto)

Europa

París.- FRANCIA CEZANNE.- Con casi dos centenares de obras, el Gran Palais de París repasa este otoño el diálogo entre la obra de Paul Cézanne (1839-1906) y la de los artistas que, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, encontraron en ella la libertad para reinventar la pintura. (Texto)

Fráncfort.- ALEMANIA MOTOR.- El sindicato IG Metall, el mayor del sector industrial, llama en esta jornada a la movilización en toda Alemania a los trabajadores de la industria del automóvil, que atraviesa momentos de crisis en los que empresas como el Grupo Volkswagen, que tiene marcas como VW, Seat y Cupra, Audi y Porche, han respondido con recortes de plantilla que afectan a decenas de miles de empleados. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los partidos alemanes analizan el resultado de las elecciones regionales del domingo en los estados federados de Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania expresa su preocupación por el destino de unos 6.000 residentes que permanecen atrapados por los combates y se enfrentan a una importante escasez de alimentos y de servicios básicos en la ciudad oriental de Oleshki, ocupada por Rusia, mientras que los intentos se prolongan para organizar una evacuación controlada. (Texto)

Ginebra.- OIT ELECCION.- El excanciller de Perú, Javier González-Olaechea, ofrece una entrevista a EFE como candidato a a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- París.- PAPA FRANCIA.- París se prepara para acoger la visita del papa León XIV, que llegará a la capital francesa este viernes, en el que es su primer viaje al país galo desde su pontificado. (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank, el banco central alemán, publica su informe mensual de septiembre en el que analiza la situación económica de Alemania.

17:00 GMT.- París.- LOUVRE ESPAÑA.- El Louvre celebra un encuentro con la dramaturga española Angélica Liddell, titulado 'El barroco en la sangre' y organizado con motivo de la gran exposición del museo parisino sobre Zurbarán.

Oriente Medio y África

Doha.- CATAR EMPRENDIMIENTO.- El Congreso Mundial de Emprendimiento - Doha 2026 reúne en la capital de Catar a líderes, empresarios, inversores y expertos de más de 200 países y organizaciones de todo el mundo para abordar la situación del sector empresarial y su competitividad.

Trípoli.- LIBIA ECONOMÍA.- Comienza la Feria Internacional de Libia para el Desarrollo Agrícola y Ganadero, que se extenderá hasta el día 24.

11:00 GMT.- Casablanca.- MARRUECOS JUICIOS.- Se reanuda el juicio contra el pintor y grafitero marroquí Yassir Monbir, de 22 años, procesado por "insultar a una institución constitucional" tras dibujar al rey Mohamed VI. Tribunal de Primera Instancia

Asia

Sídney.- AUSTRALIA SUCESOS.- Un tribunal de Australia comienza a juzgar al expolicía Beau Lamarre, acusado por el asesinato en 2024 del expresentador de TV Jesse Baird y su novio Luke Davies, un crimen que causó gran malestar en la comunidad LGTBI

Nanjing.- CHINA TAIWÁN.- El ministro taiwanés de Trabajo, Hung Sun-han, participa en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Nanjing, un movimiento inusual dado el actual clima de tensión entre Taipéi y Pekín.

Tokio.- BOLSA TOKIO.- La Bolsa de Tokio no opera este lunes por ser festivo en Japón.

Pekín.- CHINA CINE.- El director chino Wen Muye pone la cámara en manos de un cocinero atrapado en un conflicto en 'Érase una vez en Oriente Medio' para retratar la guerra como una catástrofe humana "sin vencedores", en lo que se ha convertido en uno de los fenómenos de taquilla del año en China. (Texto) (Foto)

01:15 GMT.- Pekín.- CHINA TIPOS INTERÉS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

02:00 GMT.- Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- Comienza en Hong Kong el juicio por el asesinato de la modelo e influyente Abby Choi Tin-fung, cuyo crimen conmocionó a la ciudad hace tres años y por el que serán juzgados su exmarido, Alex Kwong Kong-chi, y el padre y el hermano de Kwong. (Texto)

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