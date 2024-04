Gastón Duprat, sobre Milei: "El cine argentino es un desastre, pero no se le puede atribuir todo al Gobierno actual"

El próximo jueves 11 de abril Movistar Plus+ estrena 'Bellas Artes', su nueva serie original. Creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn ('El encargado', 'Nada'), se trata de una comedia cargada de "humor negro" y "mala leche" que propone una "mirada cítrica" sobre el mundo del arte moderno. Oscar Martínez ('Relatos salvajes', 'El cuento de las comadrejas') protagoniza esta miniserie de seis episodios de 30 minutos que reflexiona sobre las contradicciones de la sociedad actual, poniendo el acento en conceptos como la corrección política o la cultura de la cancelación. "En Bellas artes se tocan muchas de las cuestiones sin respuesta que atraviesan el arte contemporáneo y el mundo del arte en general. El tema de la cancelación, revisando el currículum de un artista que murió hace 100 años (...) o las vandalizaciones, a mi juicio muy idiotas, de jóvenes que lanzan pintura en museos a obras maestras", señala Gastón Duprat que destaca que esa "mirada a la realidad, al presente" atraviesa la serie "aún sin pretenderlo para bien o para mal". Analizando precisamente la actualidad, los creadores de la serie se han pronunciado sobre la turbulenta relación del Gobierno de Javier Milei con la cultura y los recientes recortes que también han afectado al cine generando numerosas protestas en el sector. "El cine depende en Argentina del Instituto de Cine Estatal que está en ruinas y en estado desastroso desde hace muchísimos años. Viene de un declive que no tiene que ver puntualmente con el Gobierno actual, aunque el Gobierno actual será responsable a partir de ahora", reflexiona Duprat. "El cine argentino está en un estado de desastre, pero no se le puede atribuir todo al Gobierno actual, sino a años y décadas de desidia, de mal manejo y de una administración pésima... y también de corrupción", afirma el cineasta que lamenta que el cine de su país "ahora está paralizado". "Dejó de existir, digamos, no hay producciones en Argentina. Pero, para poner blanco sobre negro, el desastre se cocinó antes, mucho antes", expone Duprat. "Sí, me parece bien dar un debate de cómo tendría que ser esa producción, ese sistema de producción. Hay miles de ejemplos en el mundo que funcionan bien. Sería el momento de dar ese debate para que subsista y para que se pueda seguir filmando. Ese es el objetivo de todos", apostilla Cohn. https://youtu.be/GETmKHsvTnM?feature=shared Escrita por Andrés Duprat, producida por Pablo E. Bossi y dirigida por Martín Bustos, en 'Bellas Artes' Duprat y Cohn proponen "una introducción no solemne, descontracturada e irrevente" al complejo mundo del arte moderno a través de la figura de Antonio Dumas (Oscar Martínez), un prestigioso historiador de arte y gestor cultural muy culto pero también cínico, engreído y sin pelos en la lengua que es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid. "A mí Antonio me cae estupendo", afirma Martínez que ya trabajó junto a Duprat y Cohn en filmes como 'Competencia oficial' o 'El ciudadano ilustre', que destaca la capacidad de su personaje para revelearse contra la corrección política imperante actualmente y asegura que "es gratificante decir en nombre de otro lo que uno querría decir". "LAS COSAS DE ARCO ME LAS REGALAN Y NO LAS QUIERO" Y precisamente, algunas de las grandes preguntas sobre el arte moderno que nadie se atreve a pronunciar "por pudor", como "¿por qué esta porquería vale cinco millones de dólares?", son las que también lanza 'Bellas Artes' al público a través de variopintos personajes como el nieto del protagonista. Pese a que "parecen tontas o simples", los cineastas aseguran que esas cuestiones en realidad "muy profundas" y son "las únicas preguntas que importan" a la hora de acercarse al fenómeno artístico. "Pero muchas veces uno no se anima a hacerlas por miedo a quedar como un ignorante frente a una obra supuestamente magnífica, pero que a uno le parece inmunda. Y el niño sí las hace", explican los creadores de la serie. Y a la hora de dar su opinión sobre el arte contemporáneo, tampoco entiende de corrección política José Sacristán, que interpreta a un tiránico pintor de bodegones. "Me cuesta trabajo dar una opinión sobre expresiones de arte o cultura que en muchas ocasiones me son ajenas. El tiempo, como decía Goya, también pinta", comienza su reflexión el actor. "Y hablando de tiempo -continúa Sacristán- con el arte me pasa como con la música, hay formas actuales que me irritan... Algo me pierdo sí, pero me arriesgo porque no tengo tiempo que perder", dice entre risas. "Estoy tratando de no rechazar sin más, pero no consigo darle un margen de consideración a ciertas manifestaciones. Bueno de ARCO, por ejemplo, a mí la inmensa mayoría de las cosas que se exponen en ARCO me las regalan y no las quiero", sentencia Sacristán que en 'Bellas Artes' da vida a un amigo de la ministra de Cultura que se niega rotundamente a que su exposición sea retirada del museo por el nuevo director. Junto a Oscar Martínez, completan el reparto de 'Bellas Artes' nombres como Aixa Villagrán ('Vida perfecta'), Koldo Olabarri ('Vamos Juan'), Jorge López ('Mala fortuna'), Ana Wagener ('El Reino'), Adelfa Calvo ('El autor') y las colaboraciones especiales de actores como Ángela Molina, Dani Rovira y el mencionado José Sacristán.