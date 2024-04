EEUU, Reino Unido y Francia bloquean en el Consejo de Seguridad la condena al ataque contra el Consulado iraní

Estados Unidos, Reino Unido y Francia han bloqueado este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución propuesta por Rusia de condena al ataque israelí contra el Consulado de Irán en Damasco, la capital siria, que dejó 16 víctimas mortales, entre los que hay dos civiles y siete miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos dos generales. La misión permanente de Irán ante la ONU ha señalado que "la reunión" en el organismo ha "condenado los ataques y ha reafirmado la inviolabilidad diplomática", si bien "Estados Unidos, Reino Unido y Francia han bloqueado el comunicado". "El doble rasero socava la credibilidad del Consejo de Seguridad y sienta un precedente peligroso", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Por su parte, el representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianski, ha lamentado que "Estados Unidos y Reino Unido se negaron siquiera a discutir" el borrador del comunicado, "alegando una falta de consenso durante la reunión". "Vale la pena señalar que sólo estas dos delegaciones, junto con la francesa, no condenaron esta evidente violación del Derecho Internacional y, en cambio, realizaron acrobacias verbales, dando a entender que Irán era el único responsable", ha manifestado. Polianski ha lamentado que "esto sirve como una clara ilustración del doble rasero empleado por la 'troika' occidental y su enfoque real, más que declarativo, de la legalidad y el orden en el contexto internacional". Tanto el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, como el presidente del país, Ebrahim Raisi, advirtieron de que el ataque israelí supone una violación del Derecho Internacional y que "no quedará sin respuesta", si bien ninguno de ellos aclaró el alcance de las posibles represalias. Israel, por su parte, no ha reconocido el bombardeo. El Pentágono apuntó este martes a Israel como responsable y aseveró que su socio israelí no informó a Estados Unidos sobre el ataque ni tampoco sobre sus objetivos.