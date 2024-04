De Mistura se cita con el ministro de Exteriores marroquí a fin de relanzar la fórmula de la ONU sobre el Sáhara

El enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, se ha reunido este jueves en Rabat con el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, en el marco de una gira regional a fin de relanzar la fórmula de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental a través de mesas redondas, en las que participaron previamente junto al Frente Polisario, Argelia y Mauritania. Burita le ha trasladado a De Mistura que no puede haber un proceso político fuera del marco de las mesas redondas definidas por Naciones Unidas con la plena participación de Argelia, y que no puede haber una solución fuera del plan de autonomía marroquí. Asimismo, la delegación marroquí presidida por Burita ha indicado que no puede haber "un proceso serio" mientras las milicias del Polisario "violen diariamente el alto el fuego", según ha informado el Ministerio de Exteriores marroquí en un comunicado. Las conversaciones entre ambos, en las que también ha estado presente el representante de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, se han desarrollado, según Rabat, "en un ambiente marcado por la franqueza" y con "un espíritu positivo y constructivo". De Mistura se reunió el martes con el ministro de Defensa de Mauritania, Hanana Ould Sidi, y con el titular de Exteriores del país africano, Mohamed Salem Ould Marzouk como parte de una gira regional para relanzar el proceso en virtud de la resolución 2703 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.