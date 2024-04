Samsung presenta su nueva gama de electrodomésticos Bespoke con la IA como protagonista para mejorar la eficiencia

Samsung ha presentado a nivel global su nueva línea de electrodomésticos Bespoke 2024, con novedades como las placas de inducción Bespoke Infinite Induction o la lavadora Bespoke AI Laundry Combo, todo ello con la Inteligencia Artificial (IA) como eje central, una tecnología con la que espera "marcar el comienzo de una nueva era de electrodomésticos" junto a la conectividad basada en SmartThings. Así lo ha dado a conocer la tecnológica coreana en el marco de su evento Welcome to BESPOKE AI, que ha tenido lugar este miércoles en París (Francia), como parte de un lanzamiento global que también se ha celebrado en Seúl (Corea) y Nueva York (Estados Unidos). Un encuentro en el que Samsung ha mostrado todas las innovaciones de sus electrodomésticos con IA para 2024. Como ha subrayado el vicepresidente, consejero delegado y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, Jong-Hee (JH) Han, los electrodomésticos Bespoke "no solo destacan en tareas habituales, sino que pueden hacer más de lo imaginado gracias a la aplicación de la IA" y la conectividad. Uno de los aspectos que ha resaltado Samsung sobre su nueva gama es la implementación de las pantallas LCD AI Home en electrodomésticos como sus frigoríficos, las cocinas de inducción y las lavadoras, convirtiendo estos dispositivos en "plataformas de entretenimiento", al tiempo que funcionan como un centro de control de fácil acceso. Así, los usuarios pueden atender llamadas telefónicas desde la AI Home de la nevera, activar funciones de otros electrodomésticos o reproducir sus canciones o vídeos favoritos desde la aplicación de Internet. Junto a la pantalla AI Home, Samsung ha mostrado nuevas funciones como 3D Map View, que fue lanzada recientemente. Se trata de una herramienta diseñada para simplificar la gestión de los dispositivos del hogar, con la que permite ver y administrar el funcionamiento de los electrodomésticos a través de un mapa 3D generado con planos reales del espacio. Además, la tecnológica ha dado a conocer otras nuevas funciones como Mobile Smart Connect, un sistema que envía una alerta al 'smartphone' de los usuarios cuando se encuentra ubicado cerca de un electrodoméstico conectado a SmartThings. De esta forma, la alerta ofrece un menú de control para ejecutar las funciones clave del electrodoméstico, todo ello desde el teléfono. NUEVOS ELECTRODOMÉSTICOS BESPOKE La compañía ya había presentado algunas novedades en el marco del evento tecnológico CES 2024, como es el caso de su frigorífico de cuatro puertas Samsung Flex con AI Family Hub+, que también ha mostrado en el evento y que está equipado con la función AI Vision Inside, con la que, con una cámara interna inteligente, permite reconocer y clasificar hasta 33 tipos de alimentos guardados en su interior. En este caso, el frigorífico integra una pantalla de 32 pulgadas. Igualmente, esta pantalla LCD también muestra alertas de fechas de caducidad de la comida, que se introducen manualmente, y otra información como la lista de la compra. Ahora, en el evento Welcome to BESPOKE AI, Samsung ha presentado 14 nuevos productos, entre ellos, el frigorífico Bespoke French Door con AI Family Hub+, las placas de inducción Bespoke Infinite Induction Line, la lavadora Bespoke AI Laundry Combo, los aspiradores Bespoke Jet Bot Combo AI y Bespoke Jet AI, y el frigorífico Bespoke Cube Air Infinite Line. Este último es el nuevo modelo 2024 de cuatro puertas que incorpora tecnología Peltier, con componentes termoeléctricos para ofrecer mayor eficacia y rendimiento de la refrigeración. Así, uno de los electrodomésticos que ha mostrado la tecnológica ha sido el robot aspirador Bespoke Jet Bot Combo AI, que cuenta con la herramienta de Reconocimiento inteligente por IA. Por un lado, utiliza el modelo de red neuronal profunda (DNN) y la cámara para reconocer diversos objetos, como personas, mascotas e, incluso, otros artículos difíciles de ver, como cables finos, alfombras o felpudos. Por otra parte, con la tecnología AI Floor Detect detecta el tipo de suelo que va a limpiar. Por su parte, Samsung también ha presentado en París su nuevo frigorífico extra ancho de bajo consumo y la gama nueva gama de lavadoras. En este sentido, la compañía ha resaltado que el frigorífico congelador ha recibido la calificación 'A' de acuerdo con las normas energéticas europeas gracias al nuevo compresor AI Inverter. La lavadora y secadora "todo en uno" Bespoke AI Laundry Combo ha sido otra de las novedades que se han dado a conocer, que destaca especialmente por "ofrecer las ventajas de dos electrodomésticos separados. Esta lavadora y secadora, dispone de funciones de IA como el AI Opti Wash & Dry, que ajusta el rendimiento de lavado y secado para cada carga. Finalmente, Samsung ha presentado la gama de hornos Bespoke Slide-in con AI Hub. Según ha destacado la compañía, disponen de una cámara interna con la que los usuarios pueden ver cómo avanza su cocinado en el interior del horno a través de SmartThings en su 'smartphone', así como desde la televisión. IA COMO EJE CENTRAL EN LOS ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR En el año 2019, Samsung lanzó sus primeros electrodomésticos Bespoke, diseñados con el objetivo de "transformar la vida diaria de los usuarios" gracias a sus funciones personalizadas y diseños optimizados. Ahora, la nueva línea de electrodomésticos Bespoke 2024 pretende "marcar el comienzo de una nueva era de electrodomésticos" con IA de vanguardia y conectividad basada en SmartThings. Concretamente, Samsung ha anunciado que, durante este año, planean incorporar IA generativa a los electrodomésticos Bespoke AI, de manera que permitirá a los usuarios utilizarlos a través de conversaciones fluidas, "como si conversaran con los miembros de su familia". Para ello, el asistente de voz de Samsung Bixby "será clave". Con ello, la compañía ha adelantado que presentarán "más de 100 experiencias de interconexión" con los electrodomésticos Samsung. "Queremos mostrar cómo los electrodomésticos con inteligencia artificial y los hogares inteligentes interconectados están a punto de transformar nuestra forma de entender la vida doméstica moderna", ha apostillado JH Han. ELECTRODOMÉSTICOS SOSTENIBLES Y SEGUROS Además de todo ello, Samsung ha anunciado su intención de continuar mejorando sus electrodomésticos con conexión WiFi para favorecer su eficiencia energética y rendimiento, incluyendo los que ya están en los hogares de los usuarios, mediante actualizaciones de 'software' y el desarrollo de SmartThings. Esto es gracias a Smart Forward, un servicio que proporciona las funciones más novedosas, parches de seguridad y mejoras mediante actualizaciones periódicas de 'software'. Así, los usuarios pueden disfrutar de nuevas funciones incluso con los modelos antiguos, y de más funciones de ahorro de energía con los productos que ya habían comprado. Con ello, Samsung también ha incidido en su intención de reducir la frecuencia de las sustituciones de electrodomésticos. Otra de sus iniciativas para el cuidado del medio ambiente es el programa Samsung Rewards, que se lanzará "próximamente" y con el que los usuarios podrán obtener sellos si ahorran una determinada cantidad de energía al día. Estos sellos se podrán utilizar posteriormente en la tienda de la compañía. Por otra parte, Samsung también ha hecho hincapié en la seguridad para los electrodomésticos Bespoke 2024. En este sentido, ha recalcado que están equipados con la tecnología de ciberseguridad Samsung Knox. De hecho, la tecnológica ha indicado que el nuevo frigorífico Bespoke 4-Door Flex y el aspirador Bespoke Jet Bot Combo AI, han obtenido la calificación Diamante por sus capacidades de seguridad del Internet de las Cosas (IoT), otorgada por la empresa de verificación global UL Solutions.