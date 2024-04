Los padres de Teresa Urquijo se muestran nerviosos a pocos días de la boda con José Luis Martínez-Almeida

Este sábado 6 de abril, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se darán el tan esperado 'Sí, quiero' tras un año de discreta relación. Una ceremonia que reunirá a grande rostros conocidos, seres queridos y también el Rey Juan Carlos I. Aunque en un primer momento se aseguró que el emérito on viajaría hasta España para asistir al enlace, Don Juan Carlos aprovechará su nueva visita a España para asistir también al funeral de su sobrino Fernando Goméz-Acebo, que se celebrará en la más estricta intimidad el próximo lunes. A pocos días de que llegue el gran momento, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con los padres de la novia para saber cómo se encuentran ante la ceremonia matrimonial y lo cierto es que los nervios están presentes. Por un lado, Lucas Urquijo, padre de Teresa Urquijo, se mostraba discreto ante el enlace de su hija con el alcalde de Madrid... tanto es así que guardaba silencio y no nos desvelaba si está nervioso. Sin embargo, Beatriz Moreno y de Borbón, madre de Teresa, más habladora nos aseguraba que están todos "muy contentos" con la boda y se mostraba abrumada por la presencia de la prensa y cambiaba su rumbo en varias ocasiones para evitar las preguntas sobre el gran día: "Perdone, me tengo que ir". El enlace se celebrará en la Iglesia de los Jesuitas en la madrileña calle Serrano y, tras convertirse en marido y mujer a ojos de Dios los recién casados y sus invitados se desplazarán a la finca propiedad de la familia de la novia, 'El Canto de la Cruz' -en la localidad de Colmenar Viejo- donde tendrá lugar la celebración, que está previsto que se alargue hasta altas horas de la noche.