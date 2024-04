Dos civiles murieron en el ataque israelí contra el Consulado iraní en Damasco, que dejó 16 víctimas mortales

Dos civiles murieron en el ataque israelí contra el Consulado iraní en la capital de Siria, Damasco, que dejó un balance total de 16 víctimas mortales, entre ellos siete miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha detallado en un comunicado que una mujer y su hijo que vivían en el cuarto piso del edificio murieron por el ataque. En la tercera planta vivía el embajador iraní, Hosein Akbari. Tanto él como su familia resultaron ilesos. La Guardia Revolucionaria confirmó la muerte de dos de sus generales, Muhamad Reza Zahedi --responsable para Siria y Líbano de la Fuerza Quds-- y Muhamad Hadi Haj Rahimi, así como la de otros cinco asesores iraníes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente, Ebrahim Raisi, advirtieron el martes en sendos mensajes que el ataque israelí supone una violación del Derecho Internacional y "no quedará sin respuesta", si bien ninguno de ellos aclaró el alcance de las posibles represalias. El Pentágono apuntó este martes a Israel como responsable y aseveró que su socio israelí no informó a Estados Unidos sobre el ataque ni tampoco sobre sus objetivos. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, indicó, no obstante, que se trataba de "un edificio militar de la Fuerza Quds".